بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سمك مشوي بالبطاطس

قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل سمك مشوي بالبطاطس في المنزل، فتعد من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

مقادير سمك مشوي بالبطاطس



سمك قاروص

بطاطس ٥ شرائح نص سلقة

بصل حلقات

فلفل أخضر شرايح

ثوم

خل

ليمون

كمون

شبت

بقدونس

زعتر

روز ماري

كرفس

كريمة طبخ

مكعب مرقة

خضروات



طريقة تحضير سمك مشوي بالبطاطس

- يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، الكرفس ونقلب

- تضاف المرقة والكريمة وتترك حتى الغليان

- ترص شرائح البطاطس وحلقات البصل

- تضاف السمكة المتبلة ثم يضاف مزيج المرقة والكريمة

- توضع في الفرن حتى تمام الطهي

التتبيلة:

-يخلط الشبت، البقدونس، والأعشاب، التوابل والليمون والثوم تتبل السمكة