بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سمك مشوي بالبطاطس
قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل سمك مشوي بالبطاطس في المنزل، فتعد من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.
مقادير سمك مشوي بالبطاطس
سمك قاروص
بطاطس ٥ شرائح نص سلقة
بصل حلقات
فلفل أخضر شرايح
ثوم
خل
ليمون
كمون
شبت
بقدونس
زعتر
روز ماري
كرفس
كريمة طبخ
مكعب مرقة
خضروات
طريقة تحضير سمك مشوي بالبطاطس
- يسخن الزيت على النار ثم يضاف الثوم، الكرفس ونقلب
- تضاف المرقة والكريمة وتترك حتى الغليان
- ترص شرائح البطاطس وحلقات البصل
- تضاف السمكة المتبلة ثم يضاف مزيج المرقة والكريمة
- توضع في الفرن حتى تمام الطهي
التتبيلة:
-يخلط الشبت، البقدونس، والأعشاب، التوابل والليمون والثوم تتبل السمكة