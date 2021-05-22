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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرزها مواجهة الاهلي مع صن داونز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
صن داونز X الأهلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

سيمبا X كايزر تشيفز – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

الترجي التونسى X شباب بلوزداد – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الوداد المغربى X مولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
هويسكا X فالنسيا - الساعة السادسة مساء

بلد الوليد X أتلتيكو مدريد - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

إيبار X برشلونة - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو  X ريال بيتيس - الساعة السادسة مساء                  

أوساسونا X ريال سوسييداد - الساعة السادسة مساء            

ريال مدريد  X فياريال - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports Premier HD 1

إلتشي X أتلتيك بيلباو - الساعة السادسة مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

كالياري X جنوى  – الساعة التاسعة إلا ربع مساء  

كروتوني X فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سامبدوريا   X بارما – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا          

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا      

كولن  X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا          

بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا      

فولفسبورج  X ماينز 05 – الساعة الثالثة والنصف عصرا          

هوفنهايمX  هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا          

يونيون برلين X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا          

شتوتجارت  X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا

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مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

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