مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرزها مواجهة الاهلي مع صن داونز.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز X الأهلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

سيمبا X كايزر تشيفز – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

الترجي التونسى X شباب بلوزداد – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الوداد المغربى X مولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

هويسكا X فالنسيا - الساعة السادسة مساء

بلد الوليد X أتلتيكو مدريد - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

إيبار X برشلونة - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو X ريال بيتيس - الساعة السادسة مساء

أوساسونا X ريال سوسييداد - الساعة السادسة مساء

ريال مدريد X فياريال - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports Premier HD 1

إلتشي X أتلتيك بيلباو - الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري X جنوى – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

كروتوني X فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سامبدوريا X بارما – الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا

آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

كولن X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا

بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

فولفسبورج X ماينز 05 – الساعة الثالثة والنصف عصرا

هوفنهايمX هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا

يونيون برلين X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا

شتوتجارت X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا