مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 22-5-2021 مباريات عدة في مختلف انحاء العالم ولعل أبرزها مواجهة الاهلي مع صن داونز.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
صن داونز X الأهلي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4
سيمبا X كايزر تشيفز – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7
الترجي التونسى X شباب بلوزداد – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4
الوداد المغربى X مولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
هويسكا X فالنسيا - الساعة السادسة مساء
بلد الوليد X أتلتيكو مدريد - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2
إيبار X برشلونة - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2
سيلتا فيجو X ريال بيتيس - الساعة السادسة مساء
أوساسونا X ريال سوسييداد - الساعة السادسة مساء
ريال مدريد X فياريال - الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports Premier HD 1
إلتشي X أتلتيك بيلباو - الساعة السادسة مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري X جنوى – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
كروتوني X فيورنتينا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
سامبدوريا X بارما – الساعة التاسعة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند X باير ليفركوزن – الساعة الثالثة والنصف عصرا
آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
كولن X شالكه 04 – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بايرن ميونخ X أوجسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
فولفسبورج X ماينز 05 – الساعة الثالثة والنصف عصرا
هوفنهايمX هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
شتوتجارت X أرمينيا بيليفيلد – الساعة الثالثة والنصف عصرا