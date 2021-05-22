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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي وصن داونز .. المارد الأحمر في مهمة حصد العاشرة ..تعرف على تاريخ المواجهات بين الفريقين

الاهلي
الاهلي

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على صن داونز الجنوب إفريقي اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا علي استاد لوكاس موريبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربة موسيماني لتحقيق الفوز والتأهل الي ندور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا أملا في تحقيق اللقب العاشر من البطولة بتاريخ المارد الأحمر . 

وكان موسمياني قاد الأهلي لتحقيق اللقب التاسع من بطولة دورى أبطال أفريقيا الأهم في تاريخ المارد الاحمر أمام غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية .

ونعرض لكم تاريخ المواجهات بين الأهلي وصن داونز 

إلتقى النادي الأهلي مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في 8 مباريات بـ دوري أبطال إفريقيا بخلاف مباراة الذهاب في الموسم الحالي، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 لقاءات وخسر في مباراة واحدة، في حين فرض التعادل نفسه في 3 مواجهات.

كانت المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين معاً في 2001 وتحديداً في الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وتعادل الفريقان إيجابياً في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يفوز الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ويتوج باللقب الثالث في تاريخه.

وفي نسخة العام الماضي من بطولة دورى أبطال افريقيا ، وتحديداً في دور ال 8، فاز الأهلي ذهاباً بالقاهرة بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل الفريقان إيجابياً في لقاء العودة بجنوب إفريقيا ليصعد المارد الأحمر للمربع الذهبي وقتها.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب تلك المسابقة من العام الماضي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 9 ألقاب.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة أمام صن دوانزبتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

تُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الثالثة من عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، عبر قناة beIN Sports HD 4 على أن يقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث اللقاء.

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