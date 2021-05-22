عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

هالة صدقي
هالة صدقي

كتبت الفنانة هالة صدقي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على جنازة النجم الكوميدي سمير غانم، التي شُيعت أمس الجمعة 21 مايو. 

txt

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

txt

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

وشاركت هالة صدقي، منشورها عبر فيسبوك، وكتبت فيه: «انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد ،نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني ان  الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا اي واجب سواء عزاء او زياره مريض ، وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء انتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قويه وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش ،كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع اميره بنتي ويبقي عزاء كبير». 

وتابعت هالة صدقي: «وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا اميره بنتها ،ودلال حضرت عزاء مصر كلها واهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشره عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياه ،وانها الوحيده اللي ما ودعتهوش ،اوعي تحسبها ابدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون ،الإنسان مسير وغير مخير ،الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك». 

منشور هالة صدقي، جاء بعد حالة الجدل التي أثيرت على فنانات حضرن حفل زفاف بعد ساعات من جنازة سمير غانم، وظهرت في حفل الزفاف وهم يتراقصون، ويتناسون مشاعر الحزن على زميلهم الراحل، ومن أبرز هؤلاء الفنانات: «يسرا، لبلبة، ليلى علوي، نجلاء بدر، إلهام شاهين، نيللي كريم، ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة»، وآخرون. 

 

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

 

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس - بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو - بعدما وافته المنية يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا. 

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.

نجلاء بدر سمير غانم هالة صدقي الفنانة الفنانة هالة صدقي النجم الكوميدي سمير غانم جنازة سمير غانم وفاة وفاة سمير غانم

موضوعات متعلقة

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

أبرز إفيهات صنعها النجم الكوميدي سمير غانم.."انا عندي واحد صاحبي متجوز بقاله 3 سنين ولا فتح بقه بس اتجنن وجاله تخلف عقلي"

ثالوث الكوميديا يفقد أخر أضلاعه.. وفاة سمير غانم يرسم مشهدا حزينا بعد فترة من الضحك

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: خسوف كلي للقمر الأربعاء القادم لا يرى فى مصر

سيف فاروق جعفر يشارك في مباراة الطلائع في تجاهل تام لشكوى الأهلى.. شاهد

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الصحة: لا وجود للفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ