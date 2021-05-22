سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

رحيل النجم الكوميدي سمير غانم

كتبت الفنانة هالة صدقي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت من خلاله على جنازة النجم الكوميدي سمير غانم، التي شُيعت أمس الجمعة 21 مايو.

وشاركت هالة صدقي، منشورها عبر فيسبوك، وكتبت فيه: «انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد ،نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح، وكما هو معروف في الوسط الفني ان الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا اي واجب سواء عزاء او زياره مريض ، وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء انتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قويه وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش ،كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع اميره بنتي ويبقي عزاء كبير».

وتابعت هالة صدقي: «وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسه أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا اميره بنتها ،ودلال حضرت عزاء مصر كلها واهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشره عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياه ،وانها الوحيده اللي ما ودعتهوش ،اوعي تحسبها ابدا سيبها علي ربنا واللي رايده هيكون ،الإنسان مسير وغير مخير ،الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك».

منشور هالة صدقي، جاء بعد حالة الجدل التي أثيرت على فنانات حضرن حفل زفاف بعد ساعات من جنازة سمير غانم، وظهرت في حفل الزفاف وهم يتراقصون، ويتناسون مشاعر الحزن على زميلهم الراحل، ومن أبرز هؤلاء الفنانات: «يسرا، لبلبة، ليلى علوي، نجلاء بدر، إلهام شاهين، نيللي كريم، ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة»، وآخرون.

وفاة سمير غانم

توفي الفنان الكبير سمير غانم، عصر الخميس 20 مايو، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

جنازة سمير غانم

شُيع جثمان النجم الكوميدي الراحل سمير غانم، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس - بعد ظهر يوم الجمعة 21 مايو - بعدما وافته المنية يوم الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، مراسم جنازة سمير غانم، بمشاركة نجوم الفن، كان أبرزهم: «إلهام شاهين، محمود حميدة، نهال عنبر، يسرا، سماح أنور، ميرفت أمين، أشرف زكي، روجينا، محمد حماقي، محمود الليثي، شريف رمزي، ريهام حجاج وزوجها، مي نور الشريف، ماجد المصري».

وتقدم الجنازة ابنتا سمير غانم دنيا وإيمي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، وعائلة الفنان الراحل، بالإضافة إلى شقيق وشقيقة الراحل اللذان انهارا بالبكاء فور وصول الجثمان إلى المسجد.