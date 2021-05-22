رامي رضوان : مسحة كورونا لـ دلال عبد العزيز سلبية .. وأخفينا عنها خبر وفاة سمير غانم

أعلن الإعلامي رامي رضوان ، خبرا سارا عن تحسن صحة الفنانة دلال عبد العزيز مؤكدا سلبية سلبية المسحة الخاصة بها، منذ أيام .

وكتب رامي رضوان عبر صفحته : “ الأهل والأصدقاء.. لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت الى جانب حبيبتنا الغالية ا.دلال عبد العزيزوهي (سلبي كورونا منذ أيام)”.

وأضاف : “ فرضت علينا ظروف دلال عبد العزيز الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي ا.سمير غانم. (نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك)”.

وتاعب : “ لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها.. الحمد لله على كل شيء.. نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية.. ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب ”.