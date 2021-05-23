قاطعني وقالي العملية هتفشل .. حورية فرغلي تحكي مأساتها مع والدها

قالت الفنانة حورية فرغلى إن والدها انفصل عن والدتها وعمرها ٤٨ ساعة وهو أستاذ جراح في الكويت منذ ٥٠ سنة.

وأضافت حورية خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن والدها أول ظهور له في حياتها عام ٢٠٠٢ ، و كانت تتكلم معاه لحد ما طلبت منه أن يساعدها في مشكلة مع والدتها لكنه رفض.

وأوضحت حورية فرغلى أن أبيها لم يقف معها في أى موقف في حياتها ابدا وحينما اخبرته بهذا لم يحدثها مرة أخرى.

ووجهت حورية رسالة إلى والدها أنها اشتاقت له جداً و فخورة به لأنه من أفضل دكاترة العالم بالرغم من أنه قال إن عمليتى هتفشل.

وكان قد حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، على زيارة الفنانة حورية فرغلى فى منزلها بعد عودتها من أمريكا وإجرائها أربع عمليات في أنفها.



وأهدى بطرس دانيال، هدية إلى حورية فرغلى وهى عبارة عن آية قرآنية احتفالاً بعودتها ونجاح العمليات التى أجرتها، طالبًا من الله أن يغمرها ببركاته وخيراته ويحفظها من أي سوء.