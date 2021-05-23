أونروا: قطاع غزة تعرض لدمار هائل

كشف عدنان أبو حسنة الناطق الرسمي بإسم الأنوروا من غزة، أن حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة، كبير وفادح كونه طال البنى التحتية للقطاع، وذلك حال مقارنة الخسائر بالعملية العسكرية في عام 2014 .

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن الخسائر طالت قطاعات محورية مثل الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصرف الصحي والطرق، بالإضافة إلى تدمير الآلاف من المنازل.

ووصف الناطق باسم المنظمة الأوضاع في القطاع بالخطيرة، قائلاً: "يأتي الانهيار الجديد إستكمالاً لانهيارات سابقة يعاني منها القطاع حتى من قبل التصعيد الإسرائيلي الأخير، حيث أن العدوان الأخير عمق أزمات ومعاناة القطاع إجتماعياً وإقتصادياً بسبب الدمار الهائل في البنى التحتية للقطاع.