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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كده رضا .. حكاية سيارة كشفت خطة منة شلبي وخالد الصاوي | صور

حكاية سيارة كشفت
حكاية سيارة كشفت خطة منة شلبي وخالد الصاوي

" أؤمر أنا اخوها الأنتيم .. و أنا محضر من المحكمة .. أنا ولا أعرفها، يا برنس انا جايلي شغل في القرية الذكية .. حد يسيب القاهرة ويشتغل في الأرياف، البومبو، طب المهم الساندويتش كويس " بالكاد عند قراءتك لهذه الكلمات مرت أمامك مشاهد هذا العمل السينمائي العبقري، الذي تناول قصة المفارقات الشخصية المتواجدة بين الأشقاء بشكل كوميدي بحت، استطاع أن يجسدها بإتقان الفنان أحمد حلمي بخفة ظله اللامتناهية، والذي أطلق عليه جماهيره لقب " البرنس " عقب عرض هذا الفيلم الكوميدي " كده رضا ". 

فيلم كده رضا

شارك الفنان لطفي لبيب في أحداث فيلم " كده رضا " بدور استثنائي، حيث جسد شخصية هندي البنهاوي لص و يحترف عمليات النصب، يحلم دائمًا بإنجاب ولد، وبالفعل رزقه الله ولكن بثلاثة أبناء توائم، كان قد شارك هندي في الحرب اثر التحاقه بالجيش وكان قد فقد إحدى عينيه، وعندما رُزق بأبنائه الثلاثة خاف عليهم من الحسد ومن التحاقهم بالجيش واصابتهم مثلما حدث له، فقرر تسجيل الثلاثة أبناء في السجل المدني كطفل واحد يُدعى رضا، ولكن في المنزل كان كل واحد منهم يسمى باسم مختلف هم بيبو والبرنس وسمسم.

فيلم كده رضا

تباينت بشكل كامل شخصيات الأخوة الثلاث، والذي جسد شخصياتهم جميعًا الفنان أحمد حلمي، حيث كان البرنس ذو شخصية قوية ويميل إلى العنف بشكل كبير، و بيبو يعشق كرة القدم ومتعصب تجاه النادي الأهلي، أما الشخصية الثالثة فهو سمسم شخص يتميز بالطيبة منطوٍ على ذاته يبحث عن شخصيته بين إخوته، قادته الصدفة لمقابلة ندى " منة شلبي " بحادث سير عند اصطدامه بسيارتها الأشهر في الشوارع المصرية OPEL ASTRA.

فيلم كده رضا

أنتجت السيارة أسترا OPEL ASTRA، شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل OPEL، التي تأسست في العام 1899 على يد آدم اوبل، وكانت في بداياتها تتخصص في صناعة المعدات المنزلية وماكينات الخياطة، لتتجه بعد ذلك إلى صناعة السيارات في العام 1898، ثم دمجتها فيما بعد تحديدًا في العام 1929 ضمن إحدى شركاتها مجموعة GENERAL MOTORS الأمريكية متعددة الجنسيات.

فيلم كده رضا

صنعت شركة أوبل OPEL العديد من الإصدارات الناجحة، والتي من بينها الطراز ASTRA، السيارة الأشهر على الإطلاق في تاريخ صناعات OPEL، الذي يندرج تحت فئة السيارات الـ " سيدان " العائلية، الذي يتميز باقتصادية شرائه واستهلاكه أيضًا، لذا ينافس هذا الإصدار بشده في سوق السيارات العالمي منذ بدء طرحه في العام 1991، وحتى وقتنا هذا.

OPEL ASTRA

وظهرت السيارة OPEL ASTRA برفقة الفنانة منة شلبي خلال أحداث فيلم " كده رضا " موديل عام 2006، الذي استمد قوته من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.8 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 140 حصانًا، متصل بناقل مرجة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، وتبلغ العزم الأقصى للدوران 175 نيوتن / متر، فتتمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 لتصل إلى سرعة 100 كم / ساعة، في غضون 11.4 ثانية.

OPEL ASTRA

جدير بالذكر أن فيلم كده رضا بطولة كلًا من " لطفي لبيب، أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، يوسف داوود، سيد صادق، محسن منصور، سعيد طرابيك، نادية العراقية، محمود أبو زيد، عبدالحميد سند " ومن تأليف أحمد فهمي، و إخراج أحمد نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 أغسطس من العام 2007.

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