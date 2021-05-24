ساديو ماني يوجه رسالة لجماهير ليفربول بعد ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا

احتفل ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقة على فريق كريستال بالاس وضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا النسخة القادمة.





ونشر ساديو ماني صورة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "شكرا لكم جميعا على دعمكم نحن ممتنون لأنه موسم صعب حقا لكننا فعلناها معا ".



وحجز نادي ليفربول مقعدًا في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وكان تاوسوند قريبًا من التسجيل لـ كريستال بالاس في الدقيقة 14 عندما انفرد بمرمى أليسون بيكر، لكن تسديدته جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 21، اخترق محمد صلاح منطقة جزاء كريستال بالاس، لكن تسديدته علت العارضة.

و في الدقيقة 36، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول من متابعة للضربة الركنية التي نفذها روبرتسون ولمسها روبيرتو فيرمينو، قبل أن يتابعها ماني بتسديدة قوية في الشباك.

وفي اشوط الثانني، سجل ماني هدف الثان في الدقيقة 74 بتسديدة أرضية زاحفة، بعدما مرر له محمد صلاح الكرة ببراعة، ليؤكد تأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 69 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.