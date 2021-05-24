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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروة ناجي تكشف لـ"صدى البلد" أصعب مشاهدها بمسرحية "ألمظ وسي عبده"

مروة ناجي
مروة ناجي

اعربت المطربة مروة ناجي عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسرحية ألمظ وسي عبده، وقالت خلال خلولها صيفة على موقع صدى البلد، ان هناك عرض موسم ثان من المسرحية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن تفاصيل اصعب مشاهدها وقالت": ان موت المظ بالمسرحية اثر بها جدا وبكت كثيرا بسبب هذا المشهد، حتى عند قراءة السيناريو.


وكان قد حل المخرج مازن الغرباوي والمطربة مروة ناجي ضيوفا على موقع صدى البلد، واحتفلوا بنجاح مسرحيتهم ألمظ وسي عبده، التي عرضت مؤخرا على مسرح البالون.

مروة ناجي تحتفل بعيد ميلادها وسط جمهور ألمظ وسي عبده

ألمظ و سي عبده يعودان لمسرح البالون ثاني أيام عيد الفطر

وتحدثوا خلال الندوة عن كواليس العمل، والصعوبات التي قابلتهم، وكيف تم التحضير للمسرحية، والاغاني التي قدموها في العمل، كما كشف كل منهم عن جديدهم في الفترة المقبلة.

وكانت قد احتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، و سط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.


يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

 

وزارة الثقافة مروة ناجي المخرج خالد جلال مازن الغرباوي السيرة الذاتية

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