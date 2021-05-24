غزة تضررت بنسبة 80%.. السفير الفلسطيني: نحتاج إلى إغاثة عاجلة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن الوضع الحالي في قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية يحتاج إلى إغاثة عاجلة، في المرافق الإنسانية، والمرافق الخدمية ، والمجالات الحيوية ، مشيراً إلى أن حوالي 75 ألف مواطن في غزة فقدوا منازلهم ، بالإضافة إلى قطع الخدمات ، مثل : المياه ، والصرف الصحي ، والكهرباء ، والقطاع الصحي ، والتعليم ، معقباً : " غزة تضررت بنسبة 80% " .

وأضاف " اللوح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " من مصر " المُذاع على فضائية " سي بي سي " ، أن قامت وزارة التعليم الفلسطينية بإنهاء الفصل الدراسي اليوم ، بسبب الضرر الذي لحق بالمدارس ، وبسبب عدم إمكانية حضور الطلاب في المدارس ، لذلك تم وقف الفصل الدراسي بداية من الصف الأول حتى الحادي عشر ، وبقى الفصل التوجيهي " الثانوية العامة " فقط ، لإداء الاختبارات في موعده بشكل طبيعي.

وتابع سفير فلسطين بالقاهرة ، أن لذلك نحن بحاجة إلى إغاثة عاجلة ، شاكراً مصر بقيادة الرئيس السيسي على مبادرة إعادة الإعمار ، وعلى تقديم مساعدتها بـ 3 قوافل على مدار الأيام القليلة الماضية لإغاثة قطاع غزة ، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى التي تواصلت معهم من خلال السفارة ، وبعثت لهم بعض القوافل ، مثل : المغرب ، والكويت ، وتونس .

وعلق " اللوح " ، حول إعلان وزارة التعليم العالي " المجلس الأعلى للجامعات " بـ اسقاط الدفعة الثانية من المصروفات الجامعية عن الطلاب الفلسطينيين المتواجدين بالجامعات المصرية ، قائلاً : " اقدم كل الشكر والامتنان إلى معالي وزير التعليم العالي المصري ، على هذا القرار الشجاع ، وهذا الكرم المصري الذي تعودنا عليه " .

وأكد ،أن لا خلاف الفصائل الفلسطينية بشأن ملف إعادة الإعمار في غزة ، فهي شعب واحد ، وصاحب قضية واحدة ، وتحت قيادة واحدة ، وعنوانها هو الرئيس " محمود عباس " ، شاكراً الرئيس السيسي على مبادرة إعادة الإعمار .