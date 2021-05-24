في عيد ميلادها الـ 51.. أبرز المحطات في حياة عبير الشرقاوي

يحل اليوم الإثنين 24 مايو، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1970، واعتزلت الفن منذ سنوات، وهي ابنة المخرج جلال الشرقاوي.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة عبير الشرقاوى:

-درست فى قسم المسرح بالجامعة الأمريكية

-بدأت التمثيل خلال فترة دراستها.

– شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها مسلسلات "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" وفيلم "حلق حوش".

-قدمت البطولة في مسرحية "عطية الإرهابية" بعد اعتزال الفنانة سهير البابلي.

– اعتزلت الفن لفترة بعد زواجها وارتدت الحجاب.

– بعد ارتداء الحجاب كانت ستتجه لتقديم البرامج الدينية عبر قناة "اقرأ" لكن تعطل إنتاج البرنامج.

-اقنعها والدها جلال الشرقاوي بالعودة إلى التمثيل والمشاركة في أعمال دينية واجتماعية.

– آخر أعمالها كان مسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010.

- بعد 21 عاما حكت عن واقعة حدثت ببنها وبين محمد سعد خلال منشور كتبته عبر حسابها على Facebook، واتهمته بالنصب عليها و ضربها.

– بعد ساعات قليلة حذفت المنشور واكتفت بجملة "الطيب أحسن".