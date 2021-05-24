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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتعملوها فين يا كفار .. حكاية سيارة أحمد مكي قبل الكحرته في اتش دبور | صور

حكاية سيارة أحمد
حكاية سيارة أحمد مكي قبل الكحرته في اتش دبور

" يا ناس يا لوكال يا شعبيين .. فككوا من الميكروباصات التانيين، ويندوز في بيت السريانوسي، شون ذا رن، هو باب فيلتنا بقى اتجاه واحد " هذه الجمل الإيفيهة التي علقت في أذهان الجماهير في بدايات الألفية الثانية، والتي تعد هي بداية شرارة جماهيرية وشعبية واحد من أهم نجوم الكوميديا الحديثة في الوطن العربي، انه الفنان أحمد مكي، الذي أحبته الجماهير في أولى شخصياته التي حملت اسم  " اتش دبور " والتي نالت استحسان الزعيم عادل امام فاستعان به بشخصيته هذه في أحمد أحلامه، ثم يظهر بعد ذلك بدور بطولي لهذه الشخصية في بطولة فيلم يحمل اسمها " اتش دبور .

فيلم اتش دبور

" اتش دبور " شاب ينتمي لعائلة ثرية، مرفه بشكل كبير غير مسؤول ولا مبالي لأعباء الحياة، يتلخص يومه في نومه صباحًا وسهره كل ليلة وتسكعه برفقة أصدقائه، وكان قد قام بدوره الفنان أحمد مكي، وكان دائمًا ما يستهتر بشخصية سائقه الخاص سريانوسي والذي جسد شخصيته الفنان لطفي لبيب، حيث كان يجعله محط سخرية للآخرين من خلال ارتدائه أزياء تنكرية كوميدية، إلى أن جاء يوم وانقلبت حياة دبور رأسًا على عقب، حيث اتهم والده " حسن حسني " في قضية زور وتم سجنه والتحفظ على أمواله.

فيلم اتش دبور

 " صدر أمر بالتحفظ على ممتلكات والدك بما فيهم الفيلا دي والعربية اللي انت راكبها " ومن هنا بدأت الفاجعة، حيث وجد دبور نفسه ملقى بالشارع لا يوجد له مأوى سوى منزل " عم سريانوسي "، وتم التحفظ على سيارته التي أنتجتها شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا TOYOTA، والتي تأسست في العام 1937 على يد واحد من اهم رواد صناعة السيارات في العالم كيشيرو تويودا، ولكن هذه الشركة تعد امتدادًا لشكرة والده، حيث  أصدرت، أول سيارة لها في العام 1936.

فيلم اتش دبور

و أصدرت  شركة تويوتا TOYOTA نسخ متنوعة بحيث تتناسب مع مختلف الأذواق، وبين بينها السيارة الأكثر شهره في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي بدأت في إنتاجها بداية من العام 1984، وهي السيارة التي استقلها سفينة " مصطفى شعبان " والتي كانت من الطراز TOYOTA LAND CRUISER.

TOYOTA LAND CRUISER

 أرادت تويوتا المنافسة بسوق السيارات العالمي في فئة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، بسيارة متعددة الأغراض، فبدأت في إنتاج الطراز LAND CRUISER ، لتثبت جدارتها منذ أولى لحظات طرحها بأنها من أفضل السيارات المؤهلة للسير على الصحراوية والوعرة بكل يسر، وظهرت السيارة TOYOTA LAND CRUISER، برفق الفنان احمد مكي خلال أحداث فيلم " اتش دبور " موديل عام 2007.

TOYOTA LAND CRUISER

استمد الطراز TOYOTA LAND CRUISER موديل عام 2007، قوته من عدة خيارات من المحركات، محركان منها يتكونا من 6 أسطوانات، الأول بسعة 4.5 لتر، يستطيع ان يولد قوة قدرها 212 حصانًا، والثاني بسعة 4.2 ليولد قوة 135 حصانًا، اما المحرك الثالث فهو يتكون من 8 أسطوانات بسعة 4.7 لتر، ليولد قوة قدرها 231 حصانًا، وتتصل جميع محركاتها بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي الأداء من  5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي من 5 سرعات أيضًا.

TOYOTA LAND CRUISER

جدير بالذكر أن فيلم اتش دبور بطولة كلًا من " أحمد مكي، لطفي لبيب، حسن حسني، هالة فاخر، انجي وجدان، سامح حسين، يوسف عيد، محمد عبد المعطي، معتز التوني، أحمد القصبي، فاطمة كشري "، ومن تأليف محمد المعتصم، سيناريو وحوار أحمد فهمي، و إخراج أحمد الجندي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 1 أغسطس من العام 2008.

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