الكاوتش نام مماتش .. عندما تحطمت سيارة أحمد حلمي في هذا الفيلم | صور

"عندك كتاب عن هيرمونيكا، أي كلام في الحمادة، بتعيطي ليه ده الكاوتش نام يعني مش مات، ده انتي لسه بالكرتونة، كل اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص".. برع الفنان أحمد حلمي في خلق مدرسة جديدة في فن الكوميديا الحديثة جعل منه نهجا تتبعه الأجيال الحديثة، مما جعل من "إفيهات " أفلامه مادة أساسية في مجال الاحاديث اليومية بين المصريين، والتي يعد من أشهرها إفيهات فيلمه " بلبل حيران ".

فيلم بلبل حيران

" بلبل حيران " ظل حائرًا طيلة أحداث الفيلم لتردده الدائم في اختيار شريكة حياته، حيث في بداية القصة تعرف بلبل والذي قام بدوره الفنان أحمد حلمي، على فتاة جميلة تعمل كعازفة في إحدى الفرق الاستعراضية وتدعى ياسمين " زينة "، فتاة قوية وشجاعة من عائلة أرستقراطية، فذهب فورًا لخطبتها من والدها " يوسف فوزي "، وبدأت معاناته بعد هذه الخطبة حيث كونها قوية الشخصية بشكل مبالغ فيه كادت ان تفقده شخصيته بسبب تحكماتها في كل أمور حياته.

فيلم بلبل حيران

وفي ذلك الوقت تعرف بلبل على زميلته الجديدة بالعمل هالة والتي قامت بدورها الفنانة شيري عادل، والتي يكتشف أنها على النقيض تمامًا من شخصية ياسمين، فقد كانت خيالية ورومانسية إلى أبعد الحدود، فقام بفسخ خطبته من ياسمين وذهب لخطبة هالة، والتي كانت تعتمد عليه في كل شيء في حياتها، وكان بلبل يستاء من عدم قدرتها على القيادة واعتمادها على وجود سائق خاص، فقرر أن يعطيها دروسًا في القيادة حتى تتمكن من الاعتماد على نفسها.

فيلم بلبل حيران

وظهر المشهد الشهير لتعليم بلبل، هالة كيفية القيادة بواسطة سيارته الفارهة والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الألمانية الشهيرة فولكس واجن VOLKS WAGEN، هذه الشركة العريقة التي تأسست في العام 1937، وكان قد أنشأها حزب العمال الألماني، وتم اختيار اسم VOLKS WAGEN حيث تعني سيارة الشعب باللغة الألمانية، حتى تكون قريبة من الشعب كونها اقتصادية في الشراء والاستهلاك في ذات الوقت.

فيلم بلبل حيران

وكانت قد اشتهرت الشركة الألمانية VOLKS WAGEN حينما أصدرت أيقونتها BEETLE، والتي قامت بتصنيعها بناء على طلب زعيم النازية ادولف هتلر، حينما أصدر بياناً يطلب من خلاله صناعة سيارة خفيفة صغيرة، ، و تكون في ذات الوقت اقتصادية الاستهلاك والشراء، وتسع لاستيعاب أربعة ركاب، فكانت السيارة الأشهرBEETLE VOLKS WAGEN ، والتي تسببت في تصدر هذه الشركة مبيعات سوق السيارات العالمي.

AMAROK

وظهرت السيارة VOLKS WAGEN برفقة الفنان أحمد حلمي خلال احداث فيلم بلبل حيران، من الطراز AMAROK، موديل عام 2010، الذي يعد من فئة سيارات الـ" بيك أب " التي تتسم بقوة الدفع الرباعي، وكان قد استمد قوته من محرك بسعة 2.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 140 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من 6 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران 340 نيوتن / متر.

AMAROK

جدير بالذكر أن فيلم بلبل حيران بطولة كل من " أحمد حلمي، إيمي سمير غانم، شيري عادل، يوسف فوزي، زينة، ياسر الطوبجي، مريم صالح، وائل سامي" ومن تأليف خالد دياب، و إخراج خالد مرعي، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 11 نوفمبر من العام 2010.