عرض فيلم سقراط ونبيلة فى 16 يونيو المقبل

قررت أسرة فيلم "سقراط ونبيلة" عرض الفيلم فى 16 يونيو المقبل فى جميع محافظات مصر كما يتم عرض الفيلم فى الإمارات والسعودية والكويت ابتداء من الأربعاء ٢ يونيو المقبل.

قصة فيلم سقراط ونبيلة

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.

أبطال فيلم سقراط ونبيلة

الفيلم من بطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف، مشيرا إلى أن أغلب المشاهد المتبقية سيتم تصويرها خارجيا في مركز شباب الجزيرة وعدد من شوارع القاهرة.

تفاصيل سقراط ونبيلة

وقال أشرف كمال منتج العمل : تحمست لتجربة فيلم "سقراط ونبيلة" لأنه فيلم يطرح قضية مهمة وهي الصراع بين الأجيال، وذلك من خلال كوميديا الموقف، فمن المهم مناقشة مثل هذه القضايا التي تواجه أغلب الأسر المصرية، والكوميديا تعتبر وسيط رائع لتوصيل رسالة الفيلم للجمهور، خاصة أن السيناريو مكتب بشكل رائع.

وأشار كمال إلى أنه يعتز بتجربة التعاون مع الفنان أشرف عبدالباقي، صاحب التاريخ الطويل في السينما والمسرح والتليفزيون، الذي يعود لشاشة السينما بعد غياب عدة سنوات، وكذلك التعاون مع الفنان أحمد فتحي، الذي يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا في الوقت الحالي.

عودة أشرف عبد الباقى ودينا

ويمثل فيلم “سقراط ونبيلة” عودة لكل من الفنانين اشرف عبد الباقى ودينا وذلك بعد غياب طويل عن السينما وخاصة الفيلنان اشرف عبد الباقى الذى قدم اخر افلامه “بوبوس” والذى مر عليه ما يقرب 12 عاما وان كان شارك كضيف شرف فى فيلم “اطلعولى بره” مع كريم محمود عبد العزيز.

اما الفنانة دينا تعود الى السينا بعد غياب 4 سنوات حيث كان اخر اعمالها فى السينما فيلم “اخر ديك فى مصر” مع الفنان محمد رمضان وهالة صدقى ومى عمر وليلى عز العرب وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج عمرو عرفة.