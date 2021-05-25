حراك مسرحي في " الطليعة " .. ومسارح الدولة " إيد واحدة "

تشهد فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح حالة من النشاط المكثف ، حيث تقدم الفرقة عرضين من إنتاجها و هم " الصندوق " على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة و " ريسايكل " على المسرح العائم الصغير بالمنيل و ذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الشباب ، بالاضافة الى استضافة الفرقة لعرض " طقوس العودة " من إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح ، و استضافتها أيضا لبروفات عرض Dogs ، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، بينما تقام بمسرح الطليعة بروفات عرض " أحدب نوتردام " من تأليف أسامة نور الدين ، و إخراج ناصر عبد المنعم ، و عرض " سيدة الفجر " من تأليف إليخاندروا كاسونا و إخراج أسامة رؤوف ، لتكون الفرقة بذلك تعمل بكامل طاقتها.

يقول المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة ان هذا النشاط يرجع لعدة عوامل رئيسية أهمها حالة التعاون ما بين مديري فرق البيت الفني للمسرح تحت رئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، حيث يتم هذا التعاون البناء بين فرق البيت الفني للمسرح لتخرج العروض خارج مسارحها المعتادة لتخاطب جمهور مختلف ، و الاستعداد الدائم لتهيئة الأوضاع لتناسب العروض المسرحية في ظل الظروف الراهنة الخاصة بالجائحة، و التي تحتم التعامل بشكل نشط و مختلف لاستمرار تقديم العروض المسرحية للجمهور و الاستفادة من امكانيات الفرقة بأقصى قدر ممكن.

جدير بالذكر أن عرض " الصندوق " من إنتاج الفرقة يقدم يوميا على مسرح الطليعة ماعدا الثلاثاء حتى أول يونيو المقبل ،عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي، ناصر شاهين ، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن، أحمد عبد الحي ، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه ، موسيقي وألحان حسن زكي ، و من إخراج رضا حسنين.

بينما يقدم عرض " ريسايكل" من إنتاج الفرقة على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام السابعة مساء يوميا ماعدا الثلاثاء حتى أول شهر يونيو المقبل ، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.



