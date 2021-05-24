رئيس الشعبة العامة للأدوية يوضح خطورة تناول المضادات الحيوية ..فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية ، أن المضادات الحيوية الخاصة بمواجهة الميكروبات عندما تقوم بمواجهة الميكروبات تقوم بالتحور حتي لا يقوم المضاد الحيوي بالتأثير على هذا الميكروب لأنه تعرف على نوع المضاد الحيوي .

وأضاف علي عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن الدول الغربية لا تقوم بصرف المضادات الحيوية بدون روشتة طبيب لان المضادات الحيوية في الكثير من الاحيان تحتاج الى عمل مزرعة بناء على أخذ عينة من دم المريض لمعرفة نوع المضاد الحيوي الفعال مع هذا الشخص .

وأوضح علي عوف ، أن المضاد الحيوي سلاح قوي ولا يتم اللجوء إليه إلا في وقت الضرورة القصوى ويجب استخدامة بناء علي تعليمات الطبيب حتي لا يحدث آثار جانبية للمريض .



وتابع علي عوف ، ان هناك اشخاص مخصصين متواجدين في المستشفيات مهمتهم هي إيجاد نوع المضاد الحيوي الذي يحتاج إليه كل مريض .



