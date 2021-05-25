أصيب خلال التصوير واكتشف مرضه بالسكرى صدفة.. القصة الكاملة لـ بتر ساق شريف دسوقي

فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فأجئت الفنانة بدرية طلبة، محبي الفنان شريف دسوقى بخبر صادم عنه، حيث كشفت أنه خضع لعملية جراحية أدت إلى بتر ساقه، وفي السطور التالية نكشف القصة الكاملة لهذا الحادث.

فى البداية كشف الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خبر بتر ساق الفنان شريف دسوقي، حيث كتبت: "عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني أدم يفوق من البنج؛ يلاقي جزء من جسمه مبتور، وخصوصا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف، ويقوي قلبك، ويتم شفاك على خير”.

ثم عادت وكتبت منشورا تُطمئن فيه جمهور الفنان على حالته الصحية: "للناس اللي بتتصل وبتبعت رسايل؛ علشان تطمن على الفنان شريف دسوقي (سبعبع)، كان فيه جرح في رجله الشمال، وهو مريض سكر، حالته ساءت جدا، وبعد الفحوصات والأشعه والتحاليل؛ قرر الدكتور بتر الرجل من تحت الركبة، وهو خرج من أوضة العمليات، وحالته مستقرة الحمد لله، ادعوله ربنا يتم شفاه على خير".

ثم فؤجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأول تعليق من الفنان شريف دسوقي، عبر صفحته الشخصية، حيث كتب: “قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء” .

وهذا الحادث ليس وليد اللحظة؛ فقد كشف شريف الدسوقي عن الحادث، قبل عدة أسابيع، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اللي حصل إني أُصبت في رجلي أثناء تصوير أحد المسلسلات اللي مشوني منها، ويشهد على كدا كل اللي بيتعاملوا معايا.. اتصابت يومها بجرح صغير، ومكنتش أعرف إني عندي سكر، المهم روجت وجيت تاني يوم حسيت بدوخة، قولتلهم ودوني المستشفى، أفاجئ إن ولا واحد من المسلسل معايا، باستثناء المنتج أحمد الجنايني، وهو منتج فيلمي وقفة رجالة”.

وأضاف: عملت تحاليل واكتشفت إني عندي سكر، وخبيت على الأستاذ أحمد الجنايني إني مصاب؛ عشان معطلش التصوير بتاع فيلم وقفة رجالة، الحمد لله نتاج تحملي ربنا كرمنا.. خلصت الفيلم وداخل حاجات تانية، فوجئت إن الدنيا كلها بتقول مشّوا شريف من المسلسلات؛ عشان بيخش مخمور وسكران.. أنا المتربي على مدرسة إسماعيل ياسين، أنا مدرّب مادة التمثيل، مستحيل أبقى نصاب، بطالب بحقي فقط لا غير، إني أتعوَّض عن اللي حصل.. أنا مخدتش تلت أجري، ومش عيب أٌقول كده".

وتابع: “مصحة نفسية؟.. هي زيارة نفسية اللي روحتها، وكانت من 20 سنة؛ لما انفصلت عن زوجتي أم ابني، هو فيه حد لما ينفصل عن زوجته ينزل الشارع يرقص؟.. أنا 40 سنة ببني نفسي بدراعي، واشتغلت مع أكبر مخرجين مصر، اسألوهم شريف عامل إيه في اللوكيشن”.

واستطرد: ليه الموهوب واللي بينوّر في زماننا بيحاربوه؟.. ليه احنا البلد اللي بتقتل الموهوبين الحقيقيين؟.. أنا زعلت عشان حالتي كانت صعبة من 8 شهور، استشاريين كانوا يعيطوا وميقدروش يبصوا لرجلي، النهاردة الحمد لله ربنا عافاني بعد فترة مقولتش لحد فيها حاجة، بس من حقي أزعل لما أتكشف إعلاميًا غصب عني، أنا مكنش عندي صداع، أنا كنت مهدد فعلًا ببتر رجلي!".

واختتم حديثه: "عيب يتقال عليا إني روحت مصحة نفسية أو بدخل اللوكيشن سكران، أنا بحضر قبل التصوير بساعتين، وبقعد مع العمال نظبط الديكورات ونفطر مع بعض.. الظلم وحش".