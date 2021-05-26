عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية لماء الشعير لصحتك.. تعرف عليها

صدى البلد

يمكن لشرب ماء الشعير أن  يمنحك العديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على إنقاص الوزن ومحاربة عدوى المسالك البولية .. إليك أبرز الفوائد الصحية الأخرى لمياه الشعير وفقا لموقع هيلث لاين. 

- إنقاص الوزن 


 لأن الشعير مصدر غني بالألياف الغذائية ، فإن ماء الشعير يمكن أن يحافظ على توازن عملية الهضم والتمثيل الغذائي. 

يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول  يمكن أن يساعد ماء الشعير في إنقاص الوزن لأنه يهضم ببطء ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

11 فائدة لتناول الشعير .. يقي القلب من الأمراض

- محاربة عدوى المسالك البولية 


ماء الشعير هو المشروب السحري لالتهابات المسالك البولية. يعمل كمدر للبول يزيد من التبول ويطرد السموم من الجسم. 

يعتبر ماء الشعير حلاً ممتازًا لحصى الكلى والتكيسات أيضًا. 

11 فائدة لتناول الشعير .. يقي القلب من الأمراض

- تحسين الهضم 


ماء الشعير منشطًا للجهاز الهضمي يساعد في تسهيل عملية الهضم فهو  مشروب خفيف ، سهل على المعدة ، ولاحتوائه على المعادن الأساسية ، فهو يساعد في عمليات الجسم المختلفة.

- قد يخفض نسبة السكر في الدم


يساعد ماء الشعير على تعزيز نمو البكتيريا في الأمعاء فهو يساعد على خفض مستويات السكر في الدم لمدة تصل إلى 11-14 ساعة.

 يمكن أن يمنحك شرب ماء الشعير غير المحلى ميزة التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشعير أيضًا على التحكم في نسبة السكر في الدم.

- قد يخفض نسبة الكوليسترول 


المواد الكيميائية الموجودة في الشعير تثبط الكوليسترول الضار وتساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. تساعد مضادات الأكسدة والألياف الموجودة بالكاد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

الشعير ماء الشعير انقاص الوزن المسالك البولية عدوى المسالك البولية

موضوعات متعلقة

ضبط 4.8 طن أرز شعير ودقيق بلدي وفول داخل مدشة مخالفة في الشرقية

ترشيحاتنا

أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر على كوكب الأرض غدا

باقة أقل من 250 ألف جنيه..3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

بعد جدل القبض على صحفي في طائرة.. ما تأثير الإجراءات الصارمة المتخذة ضد بيلاروسيا؟

بيلاروسيا تعلن إغلاق سفارتها في كندا.. و"ترودو" يهدد بتشديد العقوبات

تشمل العلاوات| 5 اختصاصات لـ المجلس القومي للأجور.. تفاصيل

مصرع شخص ضربه معالج بالقرآن حتى فارق الحياة في طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ