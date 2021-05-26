فوائد صحية لماء الشعير لصحتك.. تعرف عليها

يمكن لشرب ماء الشعير أن يمنحك العديد من الفوائد الصحية فهو يساعد على إنقاص الوزن ومحاربة عدوى المسالك البولية .. إليك أبرز الفوائد الصحية الأخرى لمياه الشعير وفقا لموقع هيلث لاين.

- إنقاص الوزن



لأن الشعير مصدر غني بالألياف الغذائية ، فإن ماء الشعير يمكن أن يحافظ على توازن عملية الهضم والتمثيل الغذائي.

يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول يمكن أن يساعد ماء الشعير في إنقاص الوزن لأنه يهضم ببطء ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

- محاربة عدوى المسالك البولية



ماء الشعير هو المشروب السحري لالتهابات المسالك البولية. يعمل كمدر للبول يزيد من التبول ويطرد السموم من الجسم.

يعتبر ماء الشعير حلاً ممتازًا لحصى الكلى والتكيسات أيضًا.

- تحسين الهضم



ماء الشعير منشطًا للجهاز الهضمي يساعد في تسهيل عملية الهضم فهو مشروب خفيف ، سهل على المعدة ، ولاحتوائه على المعادن الأساسية ، فهو يساعد في عمليات الجسم المختلفة.

- قد يخفض نسبة السكر في الدم



يساعد ماء الشعير على تعزيز نمو البكتيريا في الأمعاء فهو يساعد على خفض مستويات السكر في الدم لمدة تصل إلى 11-14 ساعة.

يمكن أن يمنحك شرب ماء الشعير غير المحلى ميزة التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشعير أيضًا على التحكم في نسبة السكر في الدم.

- قد يخفض نسبة الكوليسترول



المواد الكيميائية الموجودة في الشعير تثبط الكوليسترول الضار وتساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. تساعد مضادات الأكسدة والألياف الموجودة بالكاد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.