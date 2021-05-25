إن شاء الله هترجع احسن من الأول..أحمد فهمي يوجه رسالة دعم لشريف دسوقي

وجه الفنان احمد فهمي الدعم للفنان شريف الدسوقي بعد اجراءه عمليه جراحية أدت الي بتر ساقه.



وغرد أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏ألف سلامة على النجم شريف دسوقي إن شاء الله هترجع احسن من الأول.. كلنا معاك وبندعيلك وإن شاء الله هتبقى زي الفل ".



وطمأن الفنان شريف الدسوقي متابعيه بعد إجرائه عملية جراحية أدت الي بتر ساقه.

وكتب شريف دسوقي عبر صفحته الشخصية: "قدر الله وما شاء فعل ، الحمد لله علي كل شيء".

وكانت الفنانة بدرية طلبة اعلنت خروج الفنان شريف دسوقي من المستشفى صباح اليوم، بعد إجراء عملية نتج عنها بتر ساقه، وذلك عبر حسابها على موقع فيسبوك منذ قليل. وعودته إلى منزله لبداية مرحلة التأهيل النفسي لتقبل الوضع الجديد