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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. القبض على إرهابيتين شقيقتين في كركوك

قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية القبض على إرهابيتين شقيقتين في مدينة داقوق عملتا بما يسمى ديوان الحسبة في قاطع كركوك.

وذكرت الاستخبارات في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيتين شقيقتين مطلوبتين وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهن لعصابات داعش الإرهابية بما يسمى ديوان الحسبة ضمن قاطع كركوك".

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وأضاف البيان أن" الإرهابيتين اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهن لداعش، فضلا عن كونهما من عائلة إرهابية ولديهما أخوان قياديان ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما تم القبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".

وتابعت أنه" تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهما الإجراءات القانونية".

وأعلنت وكالة المخابرات العراقية، أمس الثلاثاء، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش في بابل كانت تعمل بما يسمى قاطع جنوبي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن فرقة المشاة الحادية عشر واصلت تأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، حيث نتج عنها إلقاء القبض على 22 متهما وفق مواد قانونية مختلفة إضافة إلى واجب تأمين الحماية لأبراج نقل الطاقة الكهربائية، ضمن مناطق شرقي بغداد.

وفي سياق متصل تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من تنفيذ واجب بحث وتفتيش ضمن مناطق شرقي بغداد، أسفر القبض على (11) متهما مطلوبا للقضاء العراقي وفق أوامر قبض صادرة من القضاء، بينهم سراق ومتعاطو مواد مخدرة، فيما تم إسناد كوادر أمانة بغداد والدوائر البلدية.

العراق داعش كركوك وكالة الاستخبارات وزارة الداخلية

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