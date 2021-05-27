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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبور السفينة التاريخية الأسبانية JUAN SEBASTIAN DE ELCANO لقناة السويس في الذكرى المئوية الخامسة لرحلة ماجلان

السفينة التاريخية
السفينة التاريخية أثناء عبورها قناة السويس

 

شهدت قناة السويس، أمس الأربعاء، عبور السفينة الأسبانية التاريخية  JUAN SEBASTIAN DE ELCANO ، ضمن قافلة الجنوب من قناة السويس الجديدة، في رحلتها القادمة من المملكة العربية السعودية والمتجهة إلى أسبانيا، تخليداً للذكرى المئوية الخامسة لأول رحلة أسبانية تدور حول العالم.

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وتعد السفينة التاريخية أحد أبرز السفن الحربية الشراعية التابعة للبحرية الأسبانية، يبلغ طول السفينة 113متراً، وعرضها 13.5 متراً، كما يبلغ ارتفاعها 48.5 متراً بغاطس 7 أمتار،  وتبحر السفينة تحت اسم أحد أبرز البحارة الأسبان الذي كان ضمن رحلة البحارة الأسباني "ماجلان" حول العالم لاستكشاف طريق بحري بخلاف طريق رأس الرجاء الصالح.

وقد اتخذت الهيئة إجراءات ملاحية تتناسب مع السفينة الشراعية، التي عبرت في نهاية قافلة الجنوب بقناة السويس الجديدة نظراً لسرعتها البطيئة التي بلغت 8 عقدة، والتي تقل عن السرعة المحددة للإبحار في القناة .

جدير بالإشارة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور   51 سفينة من الاتجاهين بحمولة بلغت 3.5 ملايين طن، حيث عبرت 25 سفينة من اتجاه الشمال بحمولة 1.7 مليون طن، كما عبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب بقناة السويس الجديدة بحمولة قدرها 1.8 مليون طن.
 

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قناة السويس هيئة قناة السويس سفينة تاريخية سفينة اسبانية

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