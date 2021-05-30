شاهد.. أول سيارة رولز رويس كهربائية بمدى سير يصل إلى 550 كلم

أعلنت شركة رولز رويس الإنجليزية لصناعة السيارات الفاخرة، عن أول سيارة كهربائية تحمل اسم Silent Shadow أو الظل الصامت، والتي ستأتى بمدى سير عالٍ مقارنة بالسيارات الأخرى.

وقال تورستون مولر المدير التنفيذي لرولز رويس، في لقاء تلفزيوني له، إن اسم Silent Shadow كان مسجلا بالفعل كعلامة تجارية منذ العام الماضي، موضحا أن الأسم مستوحي من سيلفر شادو، أي الظل الفضي، الذي تم إنتاجه بين عامي 1965 و1980، ولكن بسبب هدوء السيارات الكهربائية، تم تغيير الاسم إلى الصامت.

وأضاف المدير التنفيذي لرولز رويس: "الكهرباء تتناسب تمامًا مع رولز رويس، لأن المحركات الكهربائية فائقة في عزمها وفي صمتها، لسنا معروفين بصوت عالٍ في المحركات وضوضاء العادم على الإطلاق، وهذه فائدة كبيرة".

وأوضح مولر أنه بحكم التعاون بين رولز رويس وBMW ، ستستفيد السيارة الكهربائية الجديدة Silent Shadow من تقنيات BMW الفئة السابعة i7 القادمة.

وتابع المدير التنفيذي مولر: "وباء كورونا يساعد الآن في زيادة المبيعات لأن العملاء شهدوا مدى السرعة التي يمكن أن تنتهي بها الحياة، ولذلك من الجيد الاستمتاع بالحياة اليوم وعدم تأجيلها إلى أي سنوات لاحقة".

وأوضح المدير التنفيذي لرولز رويس أن السيارة الكهربائية الجديدة Silent Shadow، ستحتوي على بطاريات 90 و120 كيلو وات في الساعة، والتي توفر نطاقات تقريبية تبلغ 550 كم (342 ميلاً) و700 كم (435 ميلا)، على التوالي، ولكنه لم يفصح عن موعد إطلاق السيارة، مؤكدا أنها ستكون سيارة مناسبة جدا.