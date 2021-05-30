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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات Fast & Furious 9 تتجاوز الـ 163 مليون دولار خلال أسبوعين

أبطال فيلم Fast &
أبطال فيلم Fast & Furious 9

وصلت إيرادات فيلم الأكشن الجديد Fast & Furious 9 إلى أكثر من 163 مليون دولار، بعد حوالي أسبوعين من طرحه في دور العرض العالمية، بعدما حقق أرقام هي الأعلى في زمن وباء كورونا، في افتتاحية عرضه بحسب موقع البوكس أوفيس. 

 

Fast & Furious 9 تدور أحداثه في حوالي ساعتين ونصف من الزمن، ويعود بالعديد من مشاهد الأكشن والإثارة التي يحبها عشاق سلسلة أفلام السرعة والغضب واعتادوا مشاهدتها على مدار 9 أجزاء ناجحة .

 

وتوقفت إيرادات فيلم Fast & Furious 9 في مصر عند حاجز 5 مليون جنيه رغم مرور حوالي 11 يوما على طرحه، لوجود منافسة له مع العديد من الأفلام المصرية التي طرحت بالتزامن. 

 

توقعات نجاح Fast & Furious 9

 

وتوقع خبراء صناعة السينما أن يحقق فيلم Fast & Furious9انتعاشة قوية في إيرادات السينما العالمية في زمن الوباء، وأن يتفوق على الأرقام التي حققها فيلم الأكشن الشهير Godzilla vs. Kong الذي وصلت إيرادات عالميا إلى حوالي 430 مليون دولار بحسب موقع فاريتي.

 

من 150 إلى 180 مليون دولار، كان هذا ما يأمله صناع ونقاد السينما ، أن يحققه Fast & Furious9 في أسبوع عرضه الأول في أسواق كوريا والصين والشرق الأوسط وروسيا. 

 

ومع بدء تعافي مناطق مختلفة في العالم وانتشار المصل في عدة دول، يتنبأ محللو صناعة السينما أن ينعكس ذلك على أرقام الإيرادات.

 

وسيعرض فيلم Fast & Furious9 في الأسواق الآسيوية نهاية يونيو المقبل، وهي المحرك الأساسي لأرقام الإيرادات حاليا بعدما وصلت أرقام أعمالها الأصلية المعروضة إلى العديد من الملايين. 

 

وانطلق العرض الخاص للإعلان التشويقي لفيلم Fast & Furious 9في حفل موسيقي عالمي تم بثه مباشرة تحت عنوان The Road To F9  في ميامي، وذلك تمهيدًا لإطلاق شركة فور ستار للفيلم تجاريًا في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم 20 مايو الجاري، قبل يومين من عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتعد سلسلة The Fast & The Furious من أشهر الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات على مستوى العالم، كما تخطت أجزاؤه الأخيرة السابع والثامن المليار دولار عالميًا، وهي السلسلة التي ساهمت في شهرة العديد من النجوم، وعلى رأسهم الراحل بول ووكر الذي يعتبره معجبوه وجمهور الفيلم في جميع أنحاء العالم أيقونة سينمائية في عالم سباق السيارات، وذلك لكونه بطل سباق السيارات المثير بهذه السلسلة، وكذلك لكون وفاته جاءت في حادث سيارة مروّع وهو في طريقه لحضور حفل خيري، والذي وقع أثناء تصوير الجزء السابع من السلسلة.

 

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تعرف على إيرادات فيلم الأجنبي Fast & Furious 9 بعد طرحه في دور العرض المصرية

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طرح  Fast & Furious في مصر قبل أمريكا بـ 30 يوما

 

ويتتبع الجزء التاسع من سلسلة السرعة والغضب مسيرة دومينيك توريتو وتاريخ عائلته، ويخرجه جستن لين والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة ، وتبدأ أحداثه منذ انتهى الجزء الثامن الذي طرح عام 2017، ويضم عددا كبيرا من الممثلين أبرزهم فين ديزل، جون سينا، ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، تشارليز ثيرون، ناتالي إيمانويل، فين كول، هيلين ميرين، جوردانا بروستر.

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