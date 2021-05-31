بعد اكتشاف سلالة جديدة لـ كورونا.. قرار هام من البحرين بشأن القادمين من فيتنام

كتبت: شيماء مصطفى

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، تعليق دخول المسافرين القادمين من فيتنام؛ بدءًا من غدًا الثلاثاء الموافق 1 يونيو.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، أضافت شؤون الطيران المدني فيتنام، إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء حيث تم تعليق دخول المسافرين من فيتنام إلى البحرين بدءًا من غد الثلاثاء الموافق 1 يونيو، وذلك وفق إجراءات محدثة للمسافرين القادمين منها.

وقالت إنه يتعين على جميع المسافرين القادمين من فيتنام إلى البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول، تقديم شهادة تثبت نتيجة فحص فيروس كورونا (PCR) تحوي رمز كيو آر (QR code) وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول، وبعد 10 أيام من الوصول ويتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لـ 10 أيام في مساكنهم المسجلة بأسمائهم أو مساكن أحد أفراد عائلتهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وشددت شئون الطيران المدني على أهمية اتباع جميع القرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والالتزام بتفعيل تطبيق "مجتمع واعي" لجميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في فيتنام في وقت سابق، اكتشاف سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا قادرة على الانتشار بشكل أسرع في الهواء.

وقال وزير الصحة المحلي إن هذه السلالة ''هجينة جديدة من السلالتين البريطانية والهندية".