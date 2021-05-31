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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حكم القضاء الإداري .. إعلان هام من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك "المجمد" إصدار بيان هام اليوم لجماهير القلعة البيضاء بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى : " اليوم الإثنين بيان هام لمخاطبة جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية ويعرض فيه أسباب الحكم الذى وضع اللجنة الأولمبية ورئيسها فى حجمها الطبيعى .. كما سيتم الرد على مهاترات هشام حطب فى البرامج التليفزيونية " .

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أمس الأحد، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك السابق مرتضي منصور،  والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

 

واختصمت الدعوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة مرتضى منصور رئيس الزمالك  المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".
 

واعتبرت اللجنة أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولًا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور نادي الزمالك القضاء الادارى اللجنة الاولمبية المصرية

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