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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: اللواء عباس كامل التقى بالفصائل الفلسطينية في غزة.. فيديو

اللواء عباس كامل
اللواء عباس كامل

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، لغزة، قائلا: "اللواء عباس كامل متواجد في غزة لكي يطبق الاستراتيجية المصرية".


وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "النهارده الرئيس حسمها وقال لازم أهل فلسطين يبقوا إيد واحدة وإنهاء الانقسام في أقرب وقت"، لافتا: "اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة يلتقي في غزه بممثلي الفصائل الفلسطينية".


وتابع: "مصر قررت أن الأساس القوي هو إنهاء الانقسام، لأن من غير إنهاء الانقسام لن نصل لأي شيء والإسرائيليون يراهنون على هذا الشيء"، مؤكدا: "استراتيجية الإدارة المصرية واضحة، وتسير في القضية بصرف النظر عن أي أشياء جانبية أخرى".


وأشار: "صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في غزة إضافة للأغاني تسلم الأيادي التي انتشرت في غزة أثارت الغيرة لدي الكثير"، مردفا:  مصر ماشية بطريقة معينة في القضية الفلسطينية تصريحات الرئيس وزيارة رئيس المخابرات بتوضح ده".
 

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