عمرو أديب: اللواء عباس كامل التقى بالفصائل الفلسطينية في غزة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، لغزة، قائلا: "اللواء عباس كامل متواجد في غزة لكي يطبق الاستراتيجية المصرية".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "النهارده الرئيس حسمها وقال لازم أهل فلسطين يبقوا إيد واحدة وإنهاء الانقسام في أقرب وقت"، لافتا: "اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة يلتقي في غزه بممثلي الفصائل الفلسطينية".



وتابع: "مصر قررت أن الأساس القوي هو إنهاء الانقسام، لأن من غير إنهاء الانقسام لن نصل لأي شيء والإسرائيليون يراهنون على هذا الشيء"، مؤكدا: "استراتيجية الإدارة المصرية واضحة، وتسير في القضية بصرف النظر عن أي أشياء جانبية أخرى".



وأشار: "صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في غزة إضافة للأغاني تسلم الأيادي التي انتشرت في غزة أثارت الغيرة لدي الكثير"، مردفا: مصر ماشية بطريقة معينة في القضية الفلسطينية تصريحات الرئيس وزيارة رئيس المخابرات بتوضح ده".

