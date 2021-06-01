توصيات جديدة من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن تمسك السلطات الصحية بتوصيتها بعدم تمديد وقت فتح المجمعات التجارية والمطاعم إلى الحادية عشرة مساءً.

وقالت مصادر لـ"القبس" إن الوضع الوبائي في البلاد يسير في منعطف جيد، وهناك حذر حكومي من عدم التدرج في عودة جميع الأنشطة؛ حتى لا تزيد الإصابات، مستبعدةً أن يتم إصدار قرار بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وشددت المصادر على أنه لا عودة للسماح بالشيشة وبإقامة الأفراح، حيث ستشدد الحكومة على منع إقامة الأعراس، وسيتم رصدها، إضافة إلى رصد مقاهي الشيشة التي تفتح أبوابها للزبائن في الخفاء.