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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توصيات جديدة من الصحة الكويتية لمواجهة فيروس كورونا

كورونا في الكويت
كورونا في الكويت

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن تمسك السلطات الصحية بتوصيتها بعدم تمديد وقت فتح المجمعات التجارية والمطاعم إلى الحادية عشرة مساءً.

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نظرة شاملة عن فيات X500 موديل 2021 في الكويت.. صور

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رئيس وزراء فلسطين في الكويت لحشد الدعم السياسي والمالي

وقالت مصادر لـ"القبس" إن الوضع الوبائي في البلاد يسير في منعطف جيد، وهناك حذر حكومي من عدم التدرج في عودة جميع الأنشطة؛ حتى لا تزيد الإصابات، مستبعدةً أن يتم إصدار قرار بهذا الشأن في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وشددت المصادر على أنه لا عودة للسماح بالشيشة وبإقامة الأفراح، حيث ستشدد الحكومة على منع إقامة الأعراس، وسيتم رصدها، إضافة إلى رصد مقاهي الشيشة التي تفتح أبوابها للزبائن في الخفاء.

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