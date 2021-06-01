مي عبدالحميد : مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف الي خدمة منخفضي ومتوسطي الدخل..فيديو

قالت الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ، إننا انتهينا من 505 ألف وحدة سكنية بتكلفة تصل الي 83 مليار جنيه بالاضافة الي اننا لدينا عدد كبير من الوحدات السكنية قيد الإنشاء تصل الي 150 الف وحدة .

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن هناك 250 ألف وحدة سكنية تم طرحهم في اعلان رسمي في شهر ديسمبر وجاري تنفيذ 233 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة نحو 58 مليار جنيه .



وأوضحت عبد الحميد ، أن مشروع الاسكان الاجتماعي تجاوز 75 % لافتة ان مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف الي خدمة منخفضي ومتوسطي الدخل .

