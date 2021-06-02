محمد صلاح ينشر صورة له رفقة حسام غالي وتريزيجيه ومحمد هاني

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة، له عبر حسابه على "إنستجرام".

وظهر النجم محمد صلاح، رفقة حسام غالي لاعب منتخب مصر السابق، ومحمود "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، ومحمد هاني لاعب الأهلي.



وتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي 2020 - 2021.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على “تويتر”، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج: عن الموسم المنقضي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح.

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وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدروي الإنجليزي كالتالي:

محمد صلاح ( ليفربول) - كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) - جاك جريليش ( أستون في) - هاري كين ( توتنهام) - ماسون ماونت ( تشيلسي) - توماس توماش سوسيك ( وست هام).