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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خوفا من عدوى كورونا| سيدة تضع نفسها داخل صندوق بلاستيكي متحرك.. صور

صدى البلد

رغم انخفاض حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19" وحصول الملايين في العالم على اللقاحات؛ إلا أن الخوف من عدوى “كوفيد-19” لا زال متمكنًا من بعض الناس، فقد حيرت امرأة، المتسوقين، في متجر؛ بسبب مظهرها، حيث بدا أنها اتخذت تدابير السلامة الخاصة بـ كورونا إلى أقصى الحدود؛ من خلال وضع نفسها داخل صندوق بلاستيكي متحرك، يغطي كامل جسدها، وذلك خلال تجولها بين ممرات المتجر لشراء المنتجات.

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ولم تكتفِ المرأة بارتداء قناع للوجه وقفازات مطاطية فقط خلال تواجدها في المتجر لشراء متطلباتها؛ فقد كانت ترتدي الكمامة والقفازات أثناء وجودها داخل الصندوق البلاستيكي.

وتم تصوير المرأة وهي تتجول في ممرات المتجر، من قبل متسوق آخر، الشهر الماضي، وعلق على مقطع الفيديو الذي نشره على موقع الفيديوهات "تيك توك": "مجرد يوم آخر في متجر البقالة المحلي في عام 2021".

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انتشر المقطع بعد أن اكتشف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي رمز الاستجابة السريعة على ظهر الصندوق البلاستيكي، وتتبعوه إلى أن عثروا على حساب الإنستجرام الخاص ببائعي الصندوق البلاستيكي الذي ترتديه السيدة، والذي يبلغ ثمنه 199.99 دولار أمريكي.

ويبدو أن الأداة الغريبة مصنوعة من البلاستيك مع أربع عجلات متصلة بسور القاعدة؛ لمساعدة مرتديها على التحرك بسهولة.

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