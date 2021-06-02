عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 600 طبيب فى موجة كورونا الثانية بالهند

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صرحت الرابطة الطبية الهندية اليوم الأربعاء بأن 594 طبيباً توفوا فى الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا فى الهند،خلال شهر إبريل ومايو.

ووفقاً لوكالة أنباء شينخوا الاخبارية، تتصدر العاصمة الهندية دلهي،القائمة بعدد 107 وفيات بين الأطباء،وتليها ولاية بيهار،بواقع 96 وفاة، بينما احتلت ولاية أوتار براديش المرتبة الثالثة بواقع 67 حالة وفاة.

 

وتعد الرابطة منظمة تطوعية للأطباء فى الهند،ومن الممكن ان يتجاوز العدد الفعلي أكثر بكثير من هذه الأرقام،لأن الرابطة تحتفظ فقط بسجل يضم 350 ألف عضو من بين مايقرب من 1.2 مليون طبيب فى البلاد،وفقاً لصحيفة هندوستان تايمز.

كارثة جديدة لكورونا.. تشرد 1700 طفل بعد وفاة أسرهم بالفيروس في الهند

 وفى هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-"19،حيث سجلت 132788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا، 28 مليونا و307 آلاف و832 حالة.

 

كما تم تسجيل 3207 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد يوم واحد من انخفاض عدد الوفيات اليومية إلى ما دون مستوى 3000 بعد 36 يومًا من الزيادة.

الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا فى الهند الهند فيروس كورونا الاصابة بفيروس كورونا الأطباء الموجة الثانية

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في ختام اليوم الأربعاء 2-6-2021

الإقتصار على الفاتحة فى قضاء الصلوات الفائتة جائز لهذا السبب

السيسي يوجه بتعزيز الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة

ما هو الوسام الذي أهداه رئيس البرلمان العربي اليوم لـ الرئيس السيسي؟

لـ ضبط قضية هامة.. السيسي يشكر قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة

الإمام الأكبر يتسلم دعوة لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي بروما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

1 أكتوبر يوما للقضاء المصري .. ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي

في الريف ..الحكومة: توحيد سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء بـ٥٠ جنيها

زى النهاردة .. الزمالك يكتسح الأهلي 6-0 فى نهائى كأس مصر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ