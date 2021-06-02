وفاة 600 طبيب فى موجة كورونا الثانية بالهند

صرحت الرابطة الطبية الهندية اليوم الأربعاء بأن 594 طبيباً توفوا فى الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا فى الهند،خلال شهر إبريل ومايو.

ووفقاً لوكالة أنباء شينخوا الاخبارية، تتصدر العاصمة الهندية دلهي،القائمة بعدد 107 وفيات بين الأطباء،وتليها ولاية بيهار،بواقع 96 وفاة، بينما احتلت ولاية أوتار براديش المرتبة الثالثة بواقع 67 حالة وفاة.

وتعد الرابطة منظمة تطوعية للأطباء فى الهند،ومن الممكن ان يتجاوز العدد الفعلي أكثر بكثير من هذه الأرقام،لأن الرابطة تحتفظ فقط بسجل يضم 350 ألف عضو من بين مايقرب من 1.2 مليون طبيب فى البلاد،وفقاً لصحيفة هندوستان تايمز.

وفى هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-"19،حيث سجلت 132788 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا، 28 مليونا و307 آلاف و832 حالة.

كما تم تسجيل 3207 حالة وفاة بفيروس كورونا، بعد يوم واحد من انخفاض عدد الوفيات اليومية إلى ما دون مستوى 3000 بعد 36 يومًا من الزيادة.