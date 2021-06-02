عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

 

خرج علينا الجنرال " جيورا ايلاند" من مركز بيجن - السادات للدراسات الإستراتيجية منذ قرابة عقد بوثيقة آثمة تحمل حلا تفصيليا  للقضية الفلسطينية ؛ حل اقليمى لحل الدولتين وكما أدعى حينذاك أن بتنفيذ خُطة الوطن البديل، ستخرج كل الأطراف رابحة ! كما عرض جاريد كوشنر صفقة القرن منذ قرابة عامين ماضيين وأدعى أيضًا أن كل الأطراف رابحة وكأن خسارة الأوطان هو الربح الحقيقي !
بالطبع خُطة الوطن البديل كانت هي السبب لثورات الربيع العربي ، فبدون تقسيم الدول وخاصة مصر ما كانت لتلك الخطة أن ترى النور، فملخص تلك الفكرة هي مجموعة من التباديل والتوافيق بين الأراضي المصرية والإسرائيلية والفلسطينية والأردنية ولكنها ليست مجموعة عشوائية من التباديل ولكن كان الغرض إزاحة الفلسطينيين إلى الجوار  المصري ، ربما كي يتسنى لهم البحث عن معبد سُليمان.
كانت سيناء هي الهدف والغاية ؛استيطان سيناء واحتلالها وعرض قطعة مساوية  للمصريين من صحراء النقب الإسرائيلية بدلا من سيناء التي كان سيقطنها الفلسطينيون ومنحهم تسهيلات مادية لإقامة ميناء برى وبحري عالمي على شريط المتوسط يسمح بالتجارة العالمية ويحقق لهم الربح مقابل تنازلهم عن 12 % من الضفة الغربية للاسرائليين.
وبالطبع، كان من الصعب استقطاع سيناء من دولة متكاملة قوية لذا كان الحل الوحيد هو التقسيم والتفكيك التي شهدته الدولة المصرية في 2011 من أجل خُطة الوطن البديل.
ولكن لم يسمح القدر أن تكون مقدرات الشعب المصري رهن وثيقة آثمة مثل تلك، لتلق حتفها الفكرة في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ووحدة الشعب المصري تحت مظلة قيادة سياسية رشيدة وأمينة، فعادت الدولة المصرية تتحد وتلملم أطرافها، وجاء ذلك في ثلاث مراحل نستطيع ملاحظتها، المرحلة الأولى وكانت تأمين الحدود وخاصة تأمين الشريط الحدودي مع غزة وقطع كل الأنفاق الغير شرعية التي كانت تصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وهى خطوة البداية التي بدأت عليها الدولة المصرية المرحلة الثانية ، ألا وهى تعمير سيناء ورصد 600 مليار دولار مشاريع تنموية وتلك الرؤية كانت بمثابة اللقاح لدرء عودة بؤر الإرهاب مرة آخري بعد التخلص منها ، أمّا المرحلة الثالثة وهى المرحلة الأكثر المهنية التي تنم عن نضوج الدولة المصرية وقدرتها على تثبيت وتوطيد أقدامها في الإقليم وتثبيت أركان الدولة المصرية ، هي تعمير قطاع غزة بعد التصعيد العسكري الأخرى، فضلا عن استفادة الأشقاء هناك من ذلك التعمير وإعادة الأعمار ولكن ذلك بمثابة الجرعة الثانية من اللقاح التي تضمن استقرار الجانب الفلسطيني  وتضمن أمن سيناء ، كما تضمن التعاون المصري الفلسطيني في تلك المشاريع وتبادل الكوادر الفنية، مما يلزم كليات الهندسية المصرية  تدريس ودراسة المناطق المختلفة في الإقليم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى خاصة وان مصر التزمت بإعادة اعماربعض من المناطق الليبية والعراقية أيضًا، مما سيجعل دول افريقية أخرى تعقد شراكات إعادة اعمار مع مصر في المستقبل القريب.
فعُذرا جنرال ايلاند! على ما يبدو أن مصر أفسدت وثيقتك بالكامل فنحن متعهدون بناء الأوطان الحقيقية وليس البديلة.

المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يتسلم دعوة لحضور قمة قادة الأديان حول التغير المناخي بإيطاليا

أسعار العملات الأجنبية في ختام اليوم الأربعاء 2-6-2021

الإقتصار على الفاتحة فى قضاء الصلوات الفائتة جائز لهذا السبب

السيسي يوجه بتعزيز الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة

ما هو الوسام الذي أهداه رئيس البرلمان العربي اليوم لـ الرئيس السيسي؟

لـ ضبط قضية هامة.. السيسي يشكر قضاة وموظفي تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنقاذ حافلة فريق الكرة بالأهلي من آثار حريق مدرج التتش القديم

شهر يونيو.. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

1 أكتوبر يوما للقضاء المصري .. ٧ قرارات تاريخية من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة السيسي

في الريف ..الحكومة: توحيد سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء بـ٥٠ جنيها

زى النهاردة .. الزمالك يكتسح الأهلي 6-0 فى نهائى كأس مصر

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

ضربة حظ.. صيادون يعثرون على كنز بملايين الدولارات داخل بطن حوت.. صور

خالد الغندور يهاجم أحمد مجاهد بسبب فرجانى ساسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية .. أسما شريف منير تستعرض جمالها على انستجرام

بالمايوه.. منة فضالي داخل حمام السباحة ..صور

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

فيديو

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

فيديوجراف.. مش بالسن .. نجمات شكلهن أصغر من أعمارهن

فيديو جراف.. جسد المرأة ملك لها.. تصريحات جريئة لـ منى زكي

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ