برلماني: تكريم الرئيس السيسي اليوم تقديرًا لدوره في حماية الأمن القومي العربي

تقدم محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بخالص التهنئة للرئيس السيسي بعد منح البرلمان العربي الرئيس السيسي "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، وذلك تقديرا لجهوده الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية.



وأكد حمزة أن تكريم الئيس السيسي نتاج للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك جهود مصر ومساعيها الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وأخرها وقف العدوان على غزة في موقف أشاد به العالم أجمع مؤكدًا على عودة دور مصر الرئد أقليميًا.



وأضاف حمزة أن الجائزة تأتي تقديرًا لدور الرئيس السيسي فى خدمة القضايا العربية ودفاعه عن مصالح الأمة العربية والعمل على وحدة صفها وجمع شملها .