هل يعود كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد؟ .. أنشيلوتي يجيب

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن إمكانية عودة كرستيانو رونالدو بعد توليه منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أحمل الكثير من المودة تجاه كريستيانو، لكن ليس من المناسب أن أتحدث عنه لأنه لديه عقد مع يوفينتوس وهو يقوم بعمل جيد للغاية".

وربطت بعض التقارير الصحفية، كريستيانو رونالدو بالعودة لـ ريال مدريد مع عودة أنشيلوتي لتدريب الفريق. وعن هدف الفريق في الموسم المقبل: "ليس لدي شك في قدرتنا على العودة، ما قدمه زيدان كان مذهلًا وسأتحدث معه، هدفنا هو التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا".

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد نهاية موسم 2020-2021.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي التعاقد مع أنشيلوتي لمدة 3 مواسم.

يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل الرحيل بعد ذلك بعام وحيد.