هل الخفاش السبب في انتشار الفطر الأسود.. أستاذ فيروسات يحسم الأمر

قال الدكتور محمد عادل أستاذ الفيروسات البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، إن الخفاش لا ينقل الفطر الأسود، والفطر الأسود متواجد في الطبيعة منذ فترات طويلة للغاية، مضيفا: "الفطريات متواجدة في الطبيعة والفطريات تظهر عندما تضعف المناعة بشكل كبير لدى الإنسان".

وأضاف محمد عادل في مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور“،: ”عندما يصاب الفرد بفيروس كورونا يضعف جهاز المناعة بشكل كبير وبالتالي يكون الجسم عرضة لأي فطريات من الممكن ان تظهر فيه ومنها الفطر الأسود".

وتابع محمد عادل: "الإفراط في تناول المضادات الحيوية والكورتيزون بدون إشراف طبي يؤدي إلى إصابة الفرد بالفطريات ومنها الفطر الأسود".

وأكمل محمد عادل: "مصر بها سلالتان من فيروس كورونا إلى الآن وفق الأبحاث والتقارير العلمية".

ولفت محمد عادل: "تختلف سلالات فيروس كورونا من مكان لآخر ومن بلد لآخر بسبب اختلاف الأجناس والأعراق لأن كل شعب له مناعة معينة وقدرة على صد الفيروسات بطريقة معينة".