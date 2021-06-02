مش هيحصل مشاكل.. تعليم النواب تكشف رسالة طارق شوقي عن امتحانات الثانوية

قال سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدفعة الحالية من طلاب الثانوية العامة طبق عليها نظام التابلت منذ الصف الأول الثانوي .

وأضاف سامي هاشم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونيا على التابلت وكل الأسر متخوفة من شبكة الانترنت وفعاليتها اثناء الامتحانات ".

وتابع سامي هاشم :" طلبنا من وزير التعليم ونوابه بدخول كل الطلاب لـ الامتحانات بسهولة ويسر ولا يتعثر أحد الطلاب بسبب الشبكة وفشل السيستم ".

وأكمل سامي هاشم:" سيتم استخدام السيرفرات المتواجدة داخل المدارس اثناء امتحانات الثانوية العامة لضمان عدم حدوث أي فشل في الاتصال بشبكة الانترنت ".

ولفت سامي هاشم :" طلبتنا من وزير التعليم ونوابه في اجتماعاتهم مع اللجنة بمجلس النواب بأن يكون الامتحان واحد لكل طلاب الثانوية العامة بحيث لا يوجد اختلاف في نماذج الامتحانات، وأن يدخل جميع الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر ولا يتعثر أحد لسبب خارج عن إرادته".

وتابع سامي هاشم:" وزير التعليم أكد لنا أن امتحانات الثانوية العامة ستتم إلكترونيا وبصورة جيدة ولن تحدث مشكلة من مشاكل التابلت وشبكة الانترنت".