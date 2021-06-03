البيت الأبيض يهاجم موسكو بعد عملية قرصنة إلكترونية على شركة لحوم أمريكية

تعرضت إحدى أكبر شركات إنتاج اللحوم في العالم، يوم الاثنين، لهجوم إلكتروني، أثّر على بعض الحواسب الالية التي تدعم نظام تكنولوجيا المعلومات، وأدى إلى توقف الإنتاج في أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وأستراليا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تلقت الشركة مطالب بدفع فدية من قراصنة ترجح الولايات المتحدة أنهم ينتمون لمنظمة إجرامية روسية.

وأوضحت كارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين الثلاثاء: «أبلغتنا شركة (JBS) المنتجة للحوم يوم الأحد أنهم تعرضوا لهجوم سيبراني، وأن طلب الفدية جاء من منظمة إجرامية على الأرجح مقرها في روسيا»، وأضافت: «أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الهجوم والبيت الأبيض يتواصل مباشرة مع الحكومة الروسية بشأن هذه المسألة، لإيصال رسالة مفادها أن الدول المسؤولة لا تؤوي مجرمي برامج القرصنة للحصول على فدية».

وأشار جافيد علي، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، إلى أن الهجوم السيبراني الأخير الذي أصاب «JBS» يمكن أن يكون له تأثير مضاعف، سواء على نقاط التوزيع أو الإنتاج لصناعة اللحوم، مؤكداً أن الهجمات الإلكترونية الصادرة من روسيا ارتفعت بشكل حاد خلال العام الماضي، وأنها أصبحت أمراً مزعجاً للغاية، مما يكشف عن مدى تعرض البنية التحتية الأميركية الحيوية للتهديدات السيبرانية.