عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تحقق إيرادات 31 ألف جنيه بفيلمها ثانية واحدة.. أمس الأربعاء

فيلم ثانية واحدة
فيلم ثانية واحدة

وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني - أمس الأربعاء إلى 31 ألفاً و711 جنيه، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و"ماما حامل" لـ ليلى علوى.

 

بوستر فيلم ثانية واحدة
 

ونشر الفنان مصطفى خاطر ، بوستر جديد لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر "خاطر" خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.

 

ونشرت دينا الشربيني ، بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلقت عليه: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحًا للجمهور.

 

ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة
 

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

 

أبطال فيلم ثانية واحدة
 

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

 

شاهد.. دينا الشربيني برفقة مايا دياب

تعرف على إجمالى إيرادات فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربينى

 

آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني
 

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

 

مسلسل قصر النيل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول جريمة قتل، في إطار اجتماعي يتخلله التشويق والإثارة، ويلقي العمل الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية، من خلال قصة انتقام تقوم بها بطلة العمل دينا الشربيني تجاه مجموعة من الأشخاص تعمدوا إيذائها في الماضي.

 

وتبدأ الأحداث بوفاة أحد رجال الأعمال، وتعود بطلة العمل دينا الشربيني إلى القصر للحصول على حقها في الميراث.

 

وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة.

دينا الشربيني مصطفى خاطر بوستر فيلم ثانية واحدة ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة ثانية واحدة فيلم ثانية واحدة

موضوعات متعلقة

171 ألف جنيه إيرادات أحمد نوتردام لـ رامز جلال.. أمس

بسبب المايوه المثير.. قصة أزمة منة فضالى مع متابعيها

المخرج أحمد يسرى يبدأ مونتاج فيلم ريتسا لـ أحمد الفيشاوي

قمر العالم مصطفى فهمى.. هاجر الشرنوبى: اتصورت معاه عشان اغيظ ماما

بمشاركة روبي وسميرة سعيد .. وليد منصور يكشف تفاصيل ألبوم صيف بارد جدًا

ترشيحاتنا

بالقانون .. ملاك هذه المباني ملزمون بوثيقة تأمين حال طلب الحصول على الترخيص

بعد الهجوم عليه.. حسام البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر لمنتخب مصر

إغلاق ميناء الغردقة البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح

فرجاني ساسي يشعل أزمة جديد مع الزمالك بتصريحات غامضة عن أزمة تجديده

وزير التنمية المحلية : شركة لمراقبة أعمال رفع القمامة بالقاهرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 3 يونيو 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 يونيو.. بدء تسليم 792 وحدة سكنية بدار مصر بمنطقة شرق المال والأعمال بالعاشر من رمضان

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

سعر الذهب اليوم الخميس 3 -6-2021

نتنياهو انتهي.. تعرف على أحزاب ائتلاف الإطاحة برئيس الحكومة في إسرائيل

بسبب المايوه المثير.. قصة أزمة منة فضالى مع متابعيها

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة هالة صدقي

لسبب غريب.. فتاة تستيقظ بإصابات شديدة في وجهها.. تفاصيل وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ