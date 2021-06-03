دينا الشربيني تحقق إيرادات 31 ألف جنيه بفيلمها ثانية واحدة.. أمس الأربعاء

وصلت إيرادات فيلم «ثانية واحدة» للفنانة دينا الشربيني - أمس الأربعاء إلى 31 ألفاً و711 جنيه، ليأتي رابع أفلام العيد من حيث الصدارة بعد فيلمي «أحمد نوتردام» لـ رامز جلال و"ماما حامل" لـ ليلى علوى.

بوستر فيلم ثانية واحدة



ونشر الفنان مصطفى خاطر ، بوستر جديد لفيلم "ثانية واحدة"، وظهر "خاطر" خلال البوستر حجمه صغير، ودينا الشربيني تحمله على ذراعيها.

ونشرت دينا الشربيني ، بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل، وعلقت عليه: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحًا للجمهور.

ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة



وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم ثانية واحدة



فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني



كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.

مسلسل قصر النيل تدور أحداثه في فترة الستينيات حول جريمة قتل، في إطار اجتماعي يتخلله التشويق والإثارة، ويلقي العمل الضوء على التغيرات التي طرأت في هذه الفترة، سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية، من خلال قصة انتقام تقوم بها بطلة العمل دينا الشربيني تجاه مجموعة من الأشخاص تعمدوا إيذائها في الماضي.

وتبدأ الأحداث بوفاة أحد رجال الأعمال، وتعود بطلة العمل دينا الشربيني إلى القصر للحصول على حقها في الميراث.

وتشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة.