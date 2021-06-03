من الذي لا يريد مقابلة الملكة.. بايدن وقرينته يستعدان للقاء اليزابيث الثانية

تستقبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا اثنين من كبار الزوار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

أعلن قصر باكنجهام في وقت مبكر من يوم الخميس أن الملكة تستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في قلعة وندسور في 13 يونيو الجاري، أثناء وجودهما في المملكة المتحدة لحضور قمة مجموعة السبع.

ويصبح الرئيس بايدن، 78 عامًا ، الزعيم الأمريكي الثالث عشر الذي يلتقي بملكة بريطانيا، 95، خلال فترة حكمها التاريخي.

ويمثل الاجتماع أيضا أول مشاركة كبيرة من نوعها للملكة منذ وفاة زوجها الأمير فيليب في أبريل.

ولقد أمضت الكثير من العام الماضي في منزلها في قلعة وندسور، وسيقوم بايدن بزيارتها هناك في ختام اجتماع مجموعة السبع ، الذي يبدأ في 11 يونيو في كورنوال.

واستضافت ملكة بريطانيا الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب وعائلته في قصر باكنجهام في عام 2019 ورحبت أيضًا بالرئيس السابق باراك أوباما في وندسور في عام 2016.

ولم يصدر قصر باكنجهام أي معلومات أخرى حول الاجتماع المقبل.

وأعلن البيت الأبيض في البداية في أبريل أن بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة كجزء من رحلته الخارجية الأولى، ومن المقرر أيضا أن يحضر قمة الناتو في بروكسل.

عندما سُئل في أبريل عما إذا كان بايدن يريد مقابلة الملكة أثناء وجوده في المملكة المتحدة ، أجاب السكرتير الصحفي جين بساكي: "من الذي لا يريد مقابلة الملكة؟"