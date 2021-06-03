حزب الشعب الجمهوري يثمن قرارات المجلس الأعلى للقضاء التاريخية برئاسة السيسي

ثمن حزب الشعب الجمهوري القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء أمس الأربعاء برئاسة الرئيس السيسي، والتي كان أبرزها عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة بداية من أكتوبر المقبل، واعتبار أول أكتوبر من كل عام عيداً للقضاء.

وأشاد الحزب بقرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الحزب أن تمكين المرأة في القضاء خطوة إيجابية تبرهن على مدى اهتمام فخامة الرئيس بهذا الملف الحيوي والمهم لاستقرار المجتمع المصري وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف الحزب أن ملف تمكين المرأة مجتمعياً من أهم الملفات التي يوليها حزب الشعب الجمهوري أهمية كبيرة، وترجم ذلك في عدد السيدات اللاتي دفع بهن في انتخابات البرلمان بغرفتيه فضلا عن تواجدهن الملحوظ في المواقع القيادية للحزب في الأمانة المركزية وأمانات المحافظات المختلفة.