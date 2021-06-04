قيس سعيد يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مكافحة كورونا

التقى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ماريا ساسولي، في بروكسل، وناقش معه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إن سعيد أكد خلال اللقاء على ما تتقاسمه تونس مع الاتحاد الأوروبي من قيم ومبادئ وما يجمعهما من تطلعات مشتركة لمواكبة التحولات المتسارعة في العالم.

ودعا سعيد في هذا الإطار، إلى استشراف آفاق جديدة لروابط الصداقة المتينة بين تونس والاتحاد الأوروبي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والشراكة من أجل الشباب، فضلا عن اعتماد مقاربة شاملة ومتجددة لملف الهجرة، ودعم جهود تونس في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا باعتبار الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان، فضلا عن تكثيف التعاون والتبادل في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن.

ومن جانبه، جدد ساسولي تمسك البرلمان الأوروبي بالوقوف إلى جانب تونس في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات ودعم تجربتها الديمقراطية ورفع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

وشدد رئيس البرلمان الأوروبي، أيضا، على القناعة بأنه لا يمكن معالجة ملف الهجرة غير النظامية من منظور أمني فقط.