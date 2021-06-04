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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

بعد سبها .. فتاة البنزينة تتراجع عن مهاجمة أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد

في خطوة مفاجأة، قامت نهال سليمان -مفجرة واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد- اليوم، بحذف منشورها على فيسبوك، والتي كشفت فيه تفاصيل واقعة مشاجرة المطرب مع شاب عشريني، وتمزيق ملابسه، وقيامه بسبها هي وشقيقيتها، بحسب ما كتبته في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي. 

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ضربه وقطعله تيشرته.. شاب البنزينة يسامح أحمد سعد

شاب البنزينة يسامح أحمد سعد

أعلنت الفتاة مفجرة واقعة البنزينة -التي قام فيها الفنان أحمد سعد، بالاعتداء على شاب بـ الصفع على وجهه وتقطيع التشيرت له - تفاصيل جديدة حول الواقعة، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة.

وقالت الفتاة في منشورها إن الشاب المعتدى عليه، تصالح مع أحمد سعد، بعد الاعتذار، مشيرة إلى أنها لن تترك حقها الشخصي في الواقعة، بسبب قيام المطرب بسبها هي وأختها، بعد تدخلهما لمحاولة إنهاء الواقعة. 

 

مشاجرة أحمد سعد 

يأتي ذلك بعدما، نشرت إحدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة داخل "محطة بنزين"، ظهر فيها الفنان أحمد سعد، يقوم بالتشاجر مع شاب، في ظل قيام رجلين بتهدئته.

وكشفت الفتاة، عن تفاصيل الواقعة، بحسب قولها: «النهارده كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون و شوفت شاب صغير .. في العشرينات كان معدّي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة و العربية كانت بترجع بسرعة وكانت هاتخبط الولد، فا الولد كرد فعل طبيعي قاله “خلي بالك وانت راجع يا حبيبي». 

وتابعت الفتاة: «اتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان/البلطجي أحمد سعد راح عليه وقاله "بتكلم مين كده يلا؟" فا الولد رد عليه قاله "يلا؟ بكلمك انت" وطبعاً الكلام ماجاش على هوا ولا على كرامة احمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة ووقعه عالأرض قدام عربيتي بالظبط وقطعله تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فا رد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية».

واختتمت شاهدة العيان على الواقعة، كلام منشورها، قائلة: «الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

 

مستجدات واقعة البنزينة

كشفت شاهدة العيان على واقعة مشاجرة الفنان أحمد سعد، داخل إحدى محطات وقود السيارات «بنزينة» في القاهرة الجديدة- عن تطورات جديدة، تخص الواقعة التي اعتدى فيها المطرب الشعبي بالضرب على شاب وصفعه بالقلم.

وقامت الفتاة، بإضافة تحديث لمنشورها، وقالت إن أحمد سعد، اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق «التيشيرت» له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

وكتبت الفتاة، في التحديث الجديد لمنشورها حول واقعة أحمد سعد: «تحديث: الشاب اللي البلطجي اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه انه رجعله و اعتذرله انه "ضربه" و الموضوع خلص .. بس بالنسبالي الموضوع ماخلصش و انا بحكي موقف شوفته و تم التعرض عليا انا و اختي فيه بالشتيمه، فا البوست هايفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه». 

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