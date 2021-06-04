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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إعلانه رحيل جدته

وفاة جدة السيناريست محمد سيد بشير

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

 أعلن المؤلف محمد سيد بشير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" عن وفاة جدته .


وكتب بشير:" كل نفس ذائقة الموت ان لله وان اليه راجعون .. جدتي في رحمة الله .. اسألكم الدعاء والفاتحة ".

 

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محمد سيد بشير يكشف عن موعد عرض مسلسله الأجنبي في أمريكا وكندا | خاص

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 أعرب المؤلف محمد سيد بشير عن سعادته بعرض مسلسله الجديد cypher، والذي يعتبره خطوة كبيرة نحو العالمية.

 

العمل يواصل حصد نسب مشاهدة كبيرة فى عدد من الدول العربية وفي مقدمتها تونس، حيث يعرض عبر منصة نيتفليكس العالمية.


 المسلسل العالمي انتاج مصري وتم تصويره في امريكا وبأبطال أمريكيين وفريق عربي مصري فهو من إنتاج شركة اروما ستوديوز – تامر مرتضى- والأخوة المتحدين – وليد صبري- ومن إخراج التونسي مجدي سميري وتأليف المصري محمد سيد بشير.

 

وقد شارك به فريق تقني عربي هم التوانسة كريم شلجوم كمدير تصوير ووسيم طرابلسي كمهندس صوت وجميل نجار كمساعد مخرج وفي المونتاج المصريين أحمد حافظ وأحمد يسري والتونسي فخر الدين العمري وصمم الموسيقى التصويرية له المصري مصطفى الحلواني.

 


ولعب بطولته الفنانين الأمريكيين Jaclyn Hales, Martin Dingle Wall, Lauren Gravitt John J. Jordan, Brian Krause….
ويتكون العمل من سبعة حلقات.


وتم عرضه في عدة محطات عالمية قبل أن تتعاقد على عرضه شبكة نيتفليكس وعرضته في باقة جنوب افريقيا واحتل المركز الاول في المشاهدات بها والعديد من الدول الأفريقية.

فيس بوك أمريكا جنوب افريقيا الموت موقع التواصل الاجتماعي محمد سيد بشير

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