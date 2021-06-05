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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الجمعة، إنه أجرى محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بشأن العنف القائم في قطاع غزة.

وأضاف بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "متلزمون بإعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني".

وتابع الوزير الأمريكي: "الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون فرصا متساوية للتمتع بالسلام والحرية والكرامة".

والخميس، أعلن البيت الأبيض في بيان له أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تبادل الآراء مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، خلال اجتماع عقد بينهما في واشنطن بشأن مستجدات الوضع في غزة، مشيرا إلى أن المسؤول الأمريكي "شدد على أهمية ضمان إمكانية أن تصل مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان القطاع".

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وذكر البيان أن سوليفان أعرب عن دعم بايدن الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والتزام البيت الأبيض بتعزيز الشراكة الأمنية مع الدولة العبرية في كافة المجالات، بما فيها دعم منظومة "القبة الحديدية".

وأكد بلينكن خلال لقائه مع جانتس على أهمية تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، مشددا على أن هناك حاجة لتوفير الإجراءات المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين فيما يتعلق بـ"الأمن والرفاه والديمقراطية والكرامة".

 

 

 

 

 

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