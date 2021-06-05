عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

كشف تطعيم المسنين في الهند ضد فيروس كورونا المستجد عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض، والتي كانت قد حضرت لتلقي اللقاح.

وفقًا للتقارير الواردة في الهند، صادف المسعفون «ريهتي بيجوم» أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض، أثناء تنقلهم من منزل إلى منزل لإعطاء لقاحات كورونا للمسنين.

تبلغ العجوز المعمرة في الهند 124 عامًا، وهي أكبر من اليابانية «كين تاناكا» بسبع سنوات، والتي تم تسجيل عمرها بـ117 عاما.

كما أن عمرها الـ 124 سيجعلها أكبر بعامين من الفرنسية المعمرة «جين كالمينت»، والتي توفيت عن عمر يناهز 122 عامًا في عام 1997 والتي تم الاعتراف رسميًا بأنها الأكبر سناً على الإطلاق.

أظهرت الجدة الهندية من منطقة بارامولا في جامو بكشمير للقائمين بالتحصين بطاقة تموينية تبلغ من العمر 124 عامًا.

فيما لم يكن هناك أي تأكيد رسمي لسنها لكن عمال الصحة كانوا راضين عن الأوراق بما يكفي لنشر المعلومات، وقاموا بتلقيحها ضد كورونا.

شهدت الهند موجة مدمرة من إصابات فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، وأدى الارتفاع في عدد الحالات إلى طفرة في الفيروس - المعروف الآن باسم متغير دلتا - الذي سافر حول العالم ليصبح السلالة المهيمنة في المملكة المتحدة البريطانية وأماكن أخرى.

سجلت الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليار نسمة رسميًا أكثر من 340.000 حالة وفاة، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى.

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