بعد غياب لمدة شهر.. أول ظهور علني لـ زعيم كوريا الشمالية

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون، ترأس جلسة المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، في أول ظهور علني له منذ شهر.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الحزب قرر خلال الجلسة عقد اجتماع كامل للجنة المركزية للحزب في أوائل يونيو، لاتخاذ إجراءات إضافية للدولة من أجل حل المشاكل العالقة الملحة التي تؤثر على العمل الاقتصادي ومعيشة المواطنين".

وأضافت الوكالة أن "كيم قيم إيجابيا الكثير من الأعمال المخطط لها والتي تم تسريعها على أساس طويل الأجل".

يذكر أنه جرى مشاهدة زعيم كوريا الشمالية، آخر مرة في 6 مايو الماضي عندما أجرى جلسة تصوير مع أسر الجيش، بعد مشاهدة أدائه في اليوم السابق.