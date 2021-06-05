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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: مفيش بيت في مصر مستفدش من حفل نقل المومياوات ..فيديو

عالم الآثار ، الدكتور
عالم الآثار ، الدكتور زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري، إنه أجرى نحو 50 حوارا تلفزيونيا قبل حفل موكب المومياوات الملكية مع 60 قناة عالمية، إلى جانب حواره مع الإعلاميين أحمد موسى وعمرو أديب.

 

وأضاف “حواس”، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أوضح لها أن لا يوجد بيت في مصر لم يستفد من حفل موكب المومياوات الملكية .

 

وأشاد العالم الأثري، بمشهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمومياوات، والذي يدل على أن مصر تعتني جيدا بملوكها وتهتم بآثارها.

 

وأشار إلى أنه أول مصري يتم تكريمه خلال حفل أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم عام 2006، منوها بأنه قابل العديد من  فناني "هوليوود" ومنهم “ويل سميث“.

زاهي حواس اخبار التوك شو موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكية الرئيس السيسي

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