رجل يستيقظ على ألم مبرح في ذراعه ليجد مفاجأة صادمة في سريره

كان الرجل يغوص في سبات نوم عميق حتى أيقظه الفزع وألم مبرح في يده، ليدرك أنه تعرض لـ لدغة من قبل عنكبوت أرملة بعد أن وجد الحشرة المميتة قد ماتت تحت وسادته.

استيقظ الرجل الذي يدعى "ستيوارت كولمان" البالغ من العمر 50 عامًا، على ألم غريب وشديد في يده اليمنى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

انزعج الرجل لرؤية عنكبوت مهروس تحت وسادته، والتي تمكن لاحقًا من تحديدها على أنها عنكبوت من فصيلة أرملة مزيفة.

وقال ستيوارت ، الذي يدير مقهى:"لألم ازداد سوءًا، وبحلول منتصف نهار الأربعاء كان شديدًا حقًا"، عادة ما أشعر بألم شديد مع الألم ، لكن لا يمكنني وصف ما شعرت به. كان الأمر أشبه بألم شديد في العضلات على طول ذراعي.

فيما أكمل :"لكنني لم أستطع في الواقع رؤية علامة الثقب من المكان الذي عضني فيه العنكبوت، وتحولت يدي إلى اللون الأحمر، لكن كان الإحساس هو الأسوأ حقًا".

وبعد وصوله إلى المستشفى :"طالبوني أن أستمر في تخفيف الآلام بشكل منتظم وذلك من خلال كمادات باردة ، وأن أستمر في تناول مضادات الهيستامين.لتخطي مرحلة الخطر".