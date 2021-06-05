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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقترح توسيع إنتاج لقاحات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تقدم الاتحاد الأوروبي بمقترح لمنظمة التجارة العالمية من أجل توسيع إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لضمان توزيع عادل ومتكافئ لها بين مختلف دول العالم.


وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن المقترح يتضمن اعترافاً بالدور المحوري الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في مجال التصدي للوباء، وتشجيعاً لكافة الدول على الاتفاق على مجموعة التزامات بخصوص حقوق الملكية الفكرية.


في السياق نفسه، رحب الاتحاد بقرار شركات إنتاج اللقاحات (فايزر، مودرنا، جونسون أند جونسون) بتقديم 1.3 مليار جرعة لقاح مضاد للجائحة للدول الفقيرة والمتوسطة الدخل هذا العام بسعر الكلفة.


وتعد الخطة الأوروبية، بنظر مسئولي الاتحاد، بديلا مقبولاً عن الطلب الذي سبق أن تقدمت به كل من الهند وجنوب إفريقيا من أجل رفع الحظر عن براءات اختراع إنتاج اللقاح.


وكان المقترح الهندي – الجنوب أفريقي قد أحدث جدلاً دولياً واسعاً، إذ رفضته العديد من الدول الأوروبية، فيما أيدته الإدارة الأمريكية.
 

الاتحاد الأوروبي إنتاج لقاحات كورونا

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